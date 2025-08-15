Лавров пристигна в Аляска, тениската му с надпис “СССР” загатва за съветска носталгия

Руският външен министър Сергей Лавров сякаш наруга Киев и Запада, като облече съветска блуза с надпис “CCCP“, когато пристигна за срещата Путин-Тръмп в Аляска, което предизвика гняв сред украинците.

Клипче, разпространено в мрежата, показва как руския външен министър слиза от лимузина, носейки белия суитшърт веднага се възприема като провокативен и обиден жест към Украйна, тъй като CCCP е руско съкращение на Съюза на съветските социалистически републики (СССР).

Докато Украйна не обяви независимост от Съветския съюз през 1991 г., страната преживяваше трудности под руско управление в продължение на 69 години, от погромите и политическите репресии от ерата на Ленин до геноцида през 30-те години на миналия век и прикритата катастрофа в Чернобил през 1986 г., която предшества разпадането на СССР.

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

75-годишният Лавров беше един от няколкото политици от московската делегация, пристигнали на дългоочакваната среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

На въпрос какви са неговите прогнози за срещата, Лавров отказа да спекулира, казвайки: “Никога не се опитваме да предвиждаме резултата или да правим каквито и да било предположения. Това, което знаем обаче, е, че имаме аргументи, с които можем да допринесем за дискусията, и че нашата позиция е ясна. Ще я представим.“

Други членове на делегацията от руска страна включват съветника по външната политика Юрий Ушаков, министъра на отбраната Андрей Белоусов и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев - ключова фигура в преговорите с Белия дом.

Путин пътува до Тихоокеанското крайбрежие в бронирана лимузина преди преговорите с Тръмп, с огромен конвой, преминаващ през затворени пътища. Кадри показват дълга колона от черни превозни средства, движещи се с висока скорост по път в Магадан, оградени от светещи полицейски коли и следвани от нещо, което изглежда като линейка.

Засилените мерки за сигурност идват, докато Путин се готви да се срещне с Тръмп в петък за първата им среща лице в лице от 2018 г.

Разговорите ще започнат в 11:00 ч. местно време и се провеждат на фона на продължаващата война в Украйна, с фокус върху намирането на път към прекратяване на огъня.