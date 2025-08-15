Ето го Виктор, който се вряза в автобус в София, появиха се кадри от сблъсъка ВИДЕО

Един човек загина, а шестима са ранени при тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.

Сигнал за произшествието е получен около 01:46 ч. на телефон 112.

Арестуваният е Виктор И. и роден през 2004 г.

Водачът, 21-годишен с "Ауди", е получил книжка на 1 август. За две седмици има шест фиша за нарушения. Две кражби, още докато е бил непълнолетен, личат в досието на 21-годишния мъж. Те са били извършени, когато младежът с книжка от две седмици, но и шест пътни нарушения, бил на 16 години, пишат от "24 часа".