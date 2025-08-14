Руската делегация излетя за Аляска със самолет, използван за пренос на кокаин

В четвъртък сутринта от Москва за Аляска излетя самолет Ил-96 от специалния летателен отряд „Россия“. Според данни от Flightradar24, самолетът с бордови номер RA-96023 е излетял от летище Внуково около 8:00 часа и е пристигнал в Анкоридж, щата Аляска, където в петък е планирана среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта в Украйна.

Според данни на базираното в Нидерландия издание "Москоу таймс" на борда е възможно да се намира една от водещите групи. В състава на руската делегация са включени министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента Кирил Дмитриев.

Самолетът RA-96023 стана известен преди седем години, когато в сградите на руското посолство в Буенос Айрес бяха иззети близо 400 кг кокаин. Аржентинската жандармерия публикува снимка на руския самолет, с който, вероятно, е бил доставен кокаинът в страната. През 2021 г. московски съд призна за виновни четирима по „кокаиновото дело“: Али Абянов, Владимир Калмиков, Андрей Ковалчук и Ищимир Худжамов.

Според разследването, през 2016 г. бизнесменът Ковалчук е закупил наркотика в Аржентина, след което веществото е било опаковано в куфари и скрито в помощно помещение на училището към руското посолство в Буенос Айрес.

Работещият по това време домакин в посолството Али Абянов е опаковал куфарите със специална хартия, запечатвайки ги с восъчни печати, както се прави с дипломатическата поща.

Договорът на Абянов е изтекъл и той се е върнал в Москва, а неговият заместник е открил подозрителния товар. Службата за сигурност на посолството е отворила куфарите и е открила кокаина.

Аржентинската полиция е иззела и унищожила наркотика. На негово място в куфарите са били поставени пакети с брашно, запечатани и изпратени в Москва. На 12 декември 2017 г. в Москва при опит да получат пратките от Буенос Айрес са били задържани Абянов и бизнесмените Владимир Калмиков и Иштимир Худжамов.

Ковалчук е бил задържан в Германия и екстрадиран в Русия. Никой от обвиняемите не е признал вината си. Те твърдят, че са се занимавали със законен бизнес, а в куфарите първоначално е имало кафе, пури и полускъпоценни камъни. Не им е известно как вместо стоките там се е озовал кокаинът.