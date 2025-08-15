Ново 20: Собственикът на колата не познавал Виктор Илиев, врязъл се в рейс

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е карал чужда кола. Собственикът обаче твърди, че не познава младежа.

„Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията”, обясни той пред Нова тв.

Илиев е имал книжка от две седмици и затова време е натрупал шест фиша.

„Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, каза транспортният министър Гроздан Караджов.

През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на 21-годишния мъж.

„Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена” , увери Караджов.

От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.

На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”, прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.