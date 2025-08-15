IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьорът, влетял в автобус, имал книжка от 2 седмици, натрупал 6 фиша до момента

При инцидента загина един човек

15.08.2025 | 09:26 ч. Обновена: 16.08.2025 | 00:15 ч. 208
Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

Шофьорът, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с една 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост. При инцидента загина един човек, трима са с опасност за живота и трима са с по-леки наранявания, предаде БГНЕС.

Инцидентът се е случил около 1.46 часа на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Автобусът се е движил по „Възкресение“ и е изчаквал на червен светофар, докато лек автомобил „Ауди“ се врязал в него. 

Има един загинал пътник в автобуса и общо 6 пострадали лица, обобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция.

Автотехническа експертиза ще установява скоростта, с която се е движил водачът. Образувано е досъдебно производство. Основната версия е несъобразена скорост, информира комисар Цурински.

В автомобила са били общо 4 лица, един е освободен с леки наранявания. Две момичета са с опасност за живота и в тежко състояние. Водачът на автобуса също е в тежко състояние, с опасност за живота.  Кондукторът е с леки наранявания.

Водачът на лекия автомобил е млад, роден е 2004 година. Той е правоспособен шофьор от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има 6 фиша за тези 2 седмици, съобщи още комисар Цурински от Пътна полиция.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на колата са отрицателни. Автомобилът, с който е причинена катастрофата, е собственост на друго лице.

