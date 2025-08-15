IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Почина майката на милиардера Джеф Безос

79-годишната Джаклин старадала от тежка деменция

15.08.2025 | 08:50 ч. Обновена: 15.08.2025 | 09:41 ч. 12
Джаклин Безос Снимка: Официален профил на Джеф Безос

Джаклин Безос Снимка: Официален профил на Джеф Безос

На 79 години почина майката на основателя на Амазон Джеф Безос.  Джаклин Безос - Джеки е починала в дома си в четвъртък. Скръбната вест съобщи Джеф Безос в публикация в Instagram.

Джаклин е водила дълги години битка с деменция с телца на Леви (LBD) ( бел. ред вид прогресивна деменция).

„След дълга борба с деменцията, тя почина днес, заобиколена от хора, които я обичахме – децата й, внуците й и баща ми", написа Джеф Безос.

"Знам, че тя усети нашата любов в последните си мигове. Всички ние бяхме толкова щастливи, че бяхме част от живота й. Тя завинаги ще остане в сърцето ми", допълва той, пише "Дейли мейл".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джеф безос майка почина деменция
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem