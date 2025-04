Макрон настоява за решителни действия срещу Русия, ако тя продължи да отказва мир

Френският президент Еманюел Макрон в неделя призова за "решителни действия", ако Русия продължи "да отказва мира" , дни след като руска балистична ракета уби 20 души, включително девет деца, в родния град на Володимир Зеленски, пише The Guardian. Въпреки усилията на САЩ и Европа да осигурят мир в Украйна, Русия продължи „да убива деца и цивилни", каза Макрон.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.

Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…