Тръмп смята, че преговори между Путин и Зеленски са възможни

Дали обаче ще има такива – може да стане ясно и утре

14.08.2025 | 22:17 ч. Обновена: 14.08.2025 | 22:28 ч. 1
БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори, предаде Ройтерс.

"Утре ще имам среща с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща", каза Тръмп пред журналисти и добави: "По-важна обаче ще е втората среща, която планираме".

"Ще имаме среща между президента Путин, президента Зеленски, мен и може би някои европейски лидери. Може и да няма. Ще видим", допълни американския президент.

"Ще ви кажа това утре. Всичко, което искам, е да подготвя масата на преговори за следваща среща, която трябва да се състои скоро. Бих желал да видя това наистина да се случи, може би в Аляска", каза още Тръмп. (БТА)

Доналд Тръмп САЩ Войната в Украйна
