Плевенчани като в казарма: Лягат си под час заради водата

Остава режимът на водата в Плевен и региона, а заради кризата започва спешен ремонт на ВиК мрежата от септември.

Няколко часа сутрин и вечер е времето, в което в Плевен има вода. Високите температури през последните дни допълнително утежняват ситуацията.

"Аз бях студент, когато пълнихме кофи, легени. Това беше, да кажем, във времето на другарите и другарките. Сега е същата работа. Под час ставаме, под час лягаме като в казарма", сподели Борислав Иванов от Плевен.

"Вечерта, когато пристига водата, тя е мръсна, кална. Това предразполага към болести, към задръстване на каналите. Режимът не се спазва. Оправдават се, че има авария", добави Галина Славкова пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Проблемът с безводието в града е от години, но през последните три лета се стига до въвеждането на режим. Сред основните причини е остарялата водопроводна мрежа.

Кметът на града Валентин Христов, както и представители от Ловеч и Троян, се срещнаха с министъра на регионалното развитие Иван Иванов, за да търсят решение.

"Сега имаме ангажимента вече през общинската програма. Община Плевен е заявила своето желание да се откаже от някои от своите проекти, които не са стартирали. Още следващата седмица ще бъде пусната процедурата за ПУП и ПИП за язовир Черни Осъм, за да сме наясно какви ще бъдат параметрите на този, защото това е в дългосрочен вариант. Там категорично ще бъде решен проблема с водоснабдяването на няколко региона, но това е дългосрочен процес", обясни Иванов.

Още идната седмица започват сондажи за нови водоизточници. Водата в тях тепърва ще се проверява дали е годна.

"Ситуацията реално е критична, имат вода сутрин и следобед около 2 часа. Плевен се нуждае от цялостен воден цикъл, което не е проведено. Ние ще започнем, това няма да стане веднага, няма да стане за месеци, вероятно година-две ще отнеме цялостната подмяна, като ние сме набелязали кварталите в града, където са с най-голямата водозагуба, и ще бъде започнато точно от тях подмяната на водопреносната мрежа", каза Христов.

Според местната власт в годините е търсено съдействие от управляващите, а според министъра темата е била неглижирана.

"Миналата година е имало служебен, който няма мнозинство зад него, в момента има редовен министър, зад който стои мнозинство в Народното събрание и поема ангажименти към тези хора. Това е разликата. Четири години служебни кабинети са довели до това положение, защото никой не носи отговорност", добави Иванов.

Град като Плевен се нуждае от дебит на водата от 800 литра в секунда, сега той е значително по-нисък.

Вижте повече в репортажа на Анелия Джамбазка