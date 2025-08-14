Тръмп трудно ще убеди Путин за мир докато Украйна губи позиции

За Украйна пробивът на фронтовата линия за съжаление е навременен. Леко въоръжени руски диверсантски групи – трима срещу един – пробиха украинските позиции в селските райони на Донбас, източно от ключовия кръстопът при Доброполе. Въпреки че една група беше елиминирана, към вторник се смяташе, че две са останали на свобода – и въпреки че броят им засега е малък, може би 20 до 30, пробивът е значителен, пише The Guardian.

В началото на годината беше безопасно да се посети Доброполе, което се беше превърнало в оживен пазарен център, пълен с войници и местни жители, на близо 24 километра северно от фронтовата линия в Покровск. Но оттогава градът, където някога са се разделяли оживени снабдителни пътища от Покровск до Краматорск, е подложен на постоянни атаки с планиращи бомби, докато дронове поразяват цели в движение.

Експерти казват, че Русия е станала по-ефективна в атаките срещу украински екипи с дронове на място и сили в движение. Още преди уикенда южният път за доставки T0514 до Краматорск беше изложен на риск от атака, докато руски военен блогър описва „систематичната елиминация“ на украински екипажи.

В същото време украинските сили изглеждат все по-разтегнати. Критици като Богдан Кротевич, бивш началник на щаба на бригадата „Азов“, казват, че твърде много внимание е съсредоточено върху пехотните контраатаки в Покровск – „сапунен балон, който скоро ще се спука“ – и недостатъчно върху укрепването на отбраната за удържане на съществуващите линии.

По настояване на Володимир Зеленски украинските военни изпратиха „Азов“, за да се опитат да елиминират инфилтраторите. Но колкото и малък да е техният брой, наблизо има още руснаци. Върховното командване на Украйна заяви във вторник, че близо до Покровск има около 110 000 руски войници, а Зеленски каза, че се очаква още 12 000 да дойдат от Суми в североизточната част, за да се присъединят към тях в офанзива.

Всичко това се случва два дни преди Доналд Тръмп да бъде домакин на Владимир Путин в американска военна база в Аляска. Не е съвсем ясно какво е предложил Путин, за да спечели наградата от среща на върха на американска земя, на фона на слухове, че преговарящият на Тръмп, предприемачът в областта на недвижимите имоти Стив Уиткоф, е разбрал погрешно казаното от руския лидер миналата седмица. Зеленски обаче смята, че Путин ще предложи съгласие за прекратяване на огъня само ако Украйна доброволно се откаже от 3400 квадратни мили Донецка област, които държи, включително Краматорск.

Това не е предложение, което Украйна може да приеме, както Зеленски многократно е заявявал ясно през последната седмица. Но Тръмп може да се затрудни да убеди Путин да промени позицията си, ако руският лидер види, че Киев не може да потуши нахлуването. Путин вече смята, че Русия бавно печели войната в Украйна и макар предишните настъпления близо до Покровск да са били скъпоструващи и бавни за нападателите, е възможно да има ускоряване на инерцията.

Миналият август Украйна започна изненадваща офанзива в Курската област на Русия, прониквайки на повече от 12 мили дълбочина. Това възстанови морала в Киев и обеща коефициент за преговори в бъдещи мирни преговори. Но докато Русия отвръщаше на удара, тази условна стойност изчезна. Въпреки че офанзивата при Курск попречи на Русия да предприеме ефективна офанзива в Донбас през 2024 г., с предимството на по-дългосрочна перспектива проблемът за Украйна може би е бил отложен само за 2025 г.

През цялата война Русия показа, че се бори да превземе малки градски центрове. Отне ѝ година, за да превземе Бахмут, също в Донбас, през май 2023 г. Покровск беше евакуиран миналия август и се очакваше да падне до седмици. Въпреки че руските сили са достигнали покрайнините на града, те все още не са го превзели, като вместо това се концентрират върху бавните опити да го обградят.

Русия е постигнала по-голям успех в селските райони. Сега тя ще се надява да отреже повече пътища, водещи на запад към Краматорск, сърцето на Донецка област, което Путин толкова силно иска. Нашествениците са подпомогнати от нарастващия обхват на FPV дронове, включително незаглушаващи оптични летателни апарати , които бързо разширяват така наречената „зона на поражение“ до 9-12 мили или повече.

Въпреки това, всеки руски напредък през страната вероятно ще бъде бавен: 34 мили са окупирани за 17 месеца, откакто центърът на Донецкия фронт започна да отстъпва през февруари 2024 г., според Института за изследване на войната.

В сряда следобед Тръмп настоя, че ще има „много тежки последици“ за Путин, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна. Украински политици като Халина Янченко, депутат от партията „Слуга на народа“ на Зеленски, възлагат надеждите си, че Тръмп ще наложи вторични санкции върху износа на руски петрол за Китай на стойност 4,1 милиарда евро миналия месец, отчасти защото няма изгледи за друга форма на намеса на САЩ.

Зеленски предостави изключителен набор от данни, илюстрирайки ключовия проблем, пред който е изправена Украйна, и какво е готов да направи Путин. В понеделник, според него, от руска страна са убити 531 войници, ранени 428 и пленени девет, докато от украинска страна са убити 18, ранени 243 и 79 са изчезнали.

Въпреки неравенството, Русия атакува всеки ден, като поема подобен брой жертви. Докато в Русия продължава да няма вътрешна съпротива, е вероятно Путин да смята, че може да си позволи да проточва преговорите с Тръмп, въпреки заплахите.