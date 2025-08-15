IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Принц Уилям отправи специално послание по време на своята лятна почивка

Принцът и херцог на Корнуол подкрепя футболен отбор, който дебютира в Националната лига

15.08.2025
Снимка: Getty Images

► Принц Уилям, силно отдаден на своите обществени каузи, отправи специално послание до един футболен отбор

► И не става въпрос за голям клуб от Английската Висша Лига, а за „Труро Сити“, футболен клуб от Корнуол, който дебютира в Националната лига

► Принцът на Уелс изпрати най-добри пожелания с трогателно писмо до отбора

Обикновено в този период всяка година принц Уилям, Кейт Мидълтън и трите им деца, се наслаждават на лятната си ваканция, далеч от общественото внимание.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Принц Уилям
