Динята помага за отслабване и детоксикира

Има високо съдържание на фибри

15.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 15.08.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: istock

Обичаме лятото, защото хапваме от любимите ни летни плодове. Динята е един от тях. Чудесна е за хапване така, в комбинация със сирене, за приготвяне на вкусна и полезна напитка с лайм и джинджифил. Динята не само ни освежава в летните жеги, но и помага за отслабването. 

Динята ви поддържа хидратирани

Добрата хидратация е важна за цялостното здраве, но и за отслабването. Дори лекото дехидратиране забавя метаболизма, тъй като тялото ви се опитва да задържи вода. Това води до натрупване на сол и токсини, което води до подуване на корема и наддаване на водно тегло.

Динята е с над 90% съдържание на вода. Освен това консумацията ѝ ни осигурява някои естествени захари и електролити, които са ни нужни през летните месеци. 

Има малко калории 

Само с 25-50 калории на чаша, динята е чудесен летен плод, който задоволява глада ни за сладки изкушения. Естествените захари с фибрите ни поддържат сити, което означава, че ще избегнем изкушенията от висококалорични лакомства. Освен това, динята не съдържа добавени захари, консерванти или изкуствени съставки. 

Източник: Как динята помага за отслабване?

Тагове:

калории диня отслабване
