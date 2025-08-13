IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да се освободите от задържаната вода?

Лимоновият сок ще помогне за изхвърляне на част от излишните течности

13.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 13.08.2025 | 05:27 ч. 3
Снимка: istock

Задържането на вода (известно още като оток) може да се случи по различни причини. Този проблем може да е не само козметичен, но и да наруши ежедневния ви ритъм. Ако пък скоро ви предстои ваканция, със сигурност искате да изглеждате и да се чувствате добре.

Как да се освободите от задържаната вода бързо?

Билкови добавки

Билковите добавки могат да бъдат полезни, когато става въпрос за намаляване на отока. Консултирайте се с вашия лекар, преди да започнете да приемате каквато и да е билкова добавка, тъй като то може да повлияе на други лекарства. Магданозът и глухарчето са чудесни диуретици. Можете да приемате добавки или да ги запарвате като чай. 

Английска сол

Вземането на вана с английска сол може да помогне за облекчаване на задържането на вода. Ваната ще помогне за извличане на излишните течности, ще облекчи болките в мускулите и ще успокои нервите. Ако нямате време за вана, поне опитайте да накиснете краката си. 

Източник: Как да се освободите от задържаната вода бързо?

Тагове:

подуване задържане на вода билки
