Задържането на вода (известно още като оток) може да се случи по различни причини. Този проблем може да е не само козметичен, но и да наруши ежедневния ви ритъм. Ако пък скоро ви предстои ваканция, със сигурност искате да изглеждате и да се чувствате добре.

Как да се освободите от задържаната вода бързо?

Билкови добавки

Билковите добавки могат да бъдат полезни, когато става въпрос за намаляване на отока. Консултирайте се с вашия лекар, преди да започнете да приемате каквато и да е билкова добавка, тъй като то може да повлияе на други лекарства. Магданозът и глухарчето са чудесни диуретици. Можете да приемате добавки или да ги запарвате като чай.

Английска сол

Вземането на вана с английска сол може да помогне за облекчаване на задържането на вода. Ваната ще помогне за извличане на излишните течности, ще облекчи болките в мускулите и ще успокои нервите. Ако нямате време за вана, поне опитайте да накиснете краката си.

