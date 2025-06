Макрон: Въпросът за ядрената програма на Иран трябва да бъде обсъден на масата за преговори

Проблемът с иранската ядрена програма трябва да бъде решен на масата за преговори. Това каза френският президент Еманюел Макрон след телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.

My first message was to demand the immediate release of our compatriots, Cécile Kohler and Jacques Paris, who have been held hostages by the Iranian regime in unacceptable conditions for over three years.…