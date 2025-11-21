Киев и ЕС няма да отхвърлят американския план, но ще отложат решението

Украйна и Европа не са готови напълно да отхвърлят плана на САЩ от страх да не навредят на отношенията си с президента Доналд Тръмп , според Доминик Уагхорн, главен редактор на международния отдел на Sky News.

Според него „Европа и Украйна не могат да се откажат напълно от този план и да рискуват да влошат отношенията си с Тръмп. Те ще печелят време и въпреки очевидните факти се надяват да го убедят да се откаже от подкрепата си за Кремъл“.

„Ужасно“, „странно“, „особено“ и „объркващо“ – това са някои от прилагателните, с които наблюдателите описват мирния план на администрацията на Доналд Тръмп за Украйна.

Предложението от 28 точки е изготвено от преговарящия от страна на Тръмп Стив Уиткоф и представителя на Кремъл Кирил Дмитриев

без участието на европейски и украински представители. Той ефективно представя руските искания като предложение за мир. Искания, които Русия за първи път отправи в разгара на инвазията си през 2022 г., преди пораженията да я принудят да се оттегли от голяма част от Украйна.

Предложенията му са неприемливи за украинците.

Той би предал останалата част от Донбас, територия, за която те са похарчили почти четири години и са загубили десетки хиляди мъже, защитавайки я.

Анализатори оценяват, че при сегашния темп на напредък на Русия ще ѝ отнеме още четири години, за да завземе територията, която предлага просто да им даде.

Володимир Зеленски е въвлечен в най-тежката политическа криза от началото на войната, като ключови длъжностни лица са изправени пред увреждащи обвинения в корупция.

Подозрението е, че Уиткоф и Дмитриев са се сговорили да изберат този момент, за да окажат още по-голям натиск върху украинския президент.

Парадоксално, обаче, това може да му помогне.

В Киев планът на Уиткоф и Дмитриев беше посрещнат с всеобщо осъждане и възмущение. Конкурентите нямат друг избор, освен да се обединят около украинския лидер във време на война, тъй като той е изправен пред такива неразумни изисквания.

Произходът на този план не е ясен.

Дали е роден от преувеличената вяра на Доналд Тръмп в способностите му да установява мир? Неговият надценен план за прекратяване на огъня в Газа беше посрещнат с щедри похвали от световните лидери, но сега изглежда затънал в все по-големи трудности.

Страхът е, че екипът на Тръмп търси начини да му позволи да се оттегли напълно от този конфликт, обвинявайки украинската непреклонност за провала на дипломацията му.

Тръмп вече прекрати финансовата подкрепа за Украйна и вместо това действа като търговец на оръжие, продавайки оръжия на Европа, за да ги предаде на нападнатата демокрация.

Ако отнеме и военното разузнавателно подкрепа, Украйна ще бъде в неведение за вида атаки, които през последните дни убиха десетки цивилни.

Европа и Украйна не могат да отхвърлят плана изцяло и да рискуват да отблъснат Тръмп.

Те ще печелят време и ще се надяват, въпреки всички доказателства, че той все още може да бъде убеден да изостави Кремъл и да окаже натиск върху Владимир Путин да сложи край на войната, вместо да принуди Украйна да се предаде.