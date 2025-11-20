Готова ли е Великобритания за битка с Русия?

Великобритания в безопасност ли е от Русия? Това беше въпросът, който беше задаван многократно както на министъра на отбраната Джон Хили, така и на неговия заместник Люк Полард, тази сутрин по време на различните им медийни изяви.

Ако техните неясни, замъгляващи отговори – „Ние сме в безопасност, но сме изправени пред нови заплахи”; „нова ера на заплахи”, която „изисква нова ера на отбрана, ера на твърда сила” – не ви вдъхват доверие, тогава не сте единствените.

Истината е, че Великобритания се справя ужасно с актуализирането и подготовката на страната за все още надвисващата заплаха, която представлява Русия, пише в анализ за The Telegraph Лиза Хаселдин, онлайн редактор на „Спектър“.

Хили може да настоява, че Лейбъристите са „партията на отбраната“, но това е същият министър, който преди шест месеца заяви, че очаква Великобритания да харчи само 3% от БВП за отбрана до 2034 г. – с цели 2% по-малко от целта, поставена от НАТО за следващата година.

В сравнение с Германия, чийто канцлер Фридрих Мерц въведе бюджетни реформи по-рано тази година, които ще позволят на Берлин да достигне 3,5% от БВП за разходи за отбрана до 2029 г., това е срамно.

Днешното обявление на Хили, че в Великобритания ще бъдат построени 13 нови фабрики за боеприпаси, наред с двете фабрики за дронове, които се откриват тази седмица, е добър начален ход.

Но в същото време британските въоръжени сили са в криза с набирането на кадри, с близо 9000 свободни места в армията, флота и въздушните сили – и почти никакъв план за решаване на този проблем.

Правителството също така работи бавно по подготовката на британците за възможността от по-пряка конфронтация с Русия.

Фактът, че дори днешното появяване на Хили – обявено като свързано с отбраната, но в действителност поредният опит да се прокара бюджета за следващата седмица – е една от малкото пресконференции, които той е дал, откакто Лейбъристите дойдоха на власт, е показателен.

Проучване от март разкри, че почти половината от британците твърдят, че „няма обстоятелства, при които биха били склонни да вземат оръжие“ за страната си: кой може да ги вини, ако правителството не може – или не иска – да комуникира мащаба на опасността, която може да ни заплашва?

Доналд Тръмп може да настоява, че може да сложи край на войната в Украйна чрез преговори с Владимир Путин, но дори и да го направи, заплахата от Русия няма да изчезне.

Във всеки случай, в момента ситуацията със сигурността на място в Европа – на повече от 4000 мили от комфорта на Белия дом – рисува съвсем различна картина.

Хили започна речта си, като разкри, че руски шпионски кораб, известен като „Янтар“, плава в международни води край шотландското крайбрежие, и обвини кораба, че насочва лазери към самолетите на Кралските военновъздушни сили, изпратени да го наблюдават. Той разкри също, че само през последната година са били извършени 90 000 кибератаки срещу британската отбранителна система.

Тези разкрития идват веднага след инцидент със саботаж в Полша, при който през уикенда беше взривена част от железопътната линия в близост до украинската граница. Полският министър-председател Доналд Туск посочи с пръст руските разузнавателни служби.

През последните няколко месеца се наблюдава и тревожно увеличение на руските дронове, нахлуващи в територията на НАТО. В Лондон, палежите на дома на Кир Стармър също се подозират, че са руска саботажна операция.

Обръщайки се директно към Путин тази сутрин, Хили каза:

„Ние ви виждаме, знаем какво правите и ако „Янтар“ пътува на юг тази седмица, ние сме готови.“