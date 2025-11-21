Новите самолети биха могли да превърнат Украйна в неочаквана въздушна сила на Европа

Украинските военновъздушни сили преминават през най-важния етап от своята история. Водейки екзистенциална борба с една от най-мощните военновъздушни сили в света, украинските военновъздушни сили едновременно променят цялото си ядро ​​и култура, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

През следващите месеци и години украинските военновъздушни сили ще въведат няколкостотин изтребители от различни типове, революционизирайки своите възможности, но и впускайки се в търсене на промяна.

Когато руските военни нахлуха в Украйна на 24 февруари 2022 г., украинските ВВС използваха малък брой по-стари съветски и руски самолети, включително МиГ-29 Фулкрум , Су-24 Фенсър, Су-25 Фрогфут и изтребители и щурмови самолети Су-27 Фланкър.

Въпреки малкия си брой и старите си самолети, украинските пилоти успяха да попречат на руските Въздушно-космически сили да установят въздушно превъзходство над бойното поле. Украинските системи за противовъздушна отбрана също помогнаха за тази цел.

Почти четири години по-късно, украинските военновъздушни сили се променят.

По време на неотдавнашно посещение във Франция, украинският президент Володимир Зеленски се срещна с френския президент Еманюел Макрон и подписа писмо за намерение за закупуване на 100 изтребителя Dassault Rafale.

Само няколко седмици преди Зеленски да отлети за Франция, той подписа подобно споразумение с шведското правителство за закупуване на 100 до 150 изтребителя JAS Gripen. Така че, ако двете сделки се осъществят, украинските ВВС ще имат до 250 нови изтребителя във флота си.

В допълнение към тези самолети, украинските ВВС очакваха да добавят към редиците си десетки изтребители F-16 Fighting Falcon, дарени от страните от НАТО.

Към днешна дата няколко страни от НАТО са обещали приблизително 85 изтребителя F-16 на Украйна. Не всички изтребители обаче ще бъдат годни за летене, а тези, които са твърде стари за летене, ще бъдат използвани за резервни части в поддръжката на оперативния флот.

„Това е един от най-добрите самолети [Dassault Rafale], които могат да бъдат използвани за нашата отбрана. Заедно с шведските Gripen и американските F-16, украинските ВВС ще могат да изпълняват всички необходими отбранителни мисии и ще гарантират нашата сигурност“, заяви украинският президент от Париж, показвайки, че Киев вече прави планове за напълно нови украински ВВС.

Украинските военновъздушни сили също така летят с малък брой изтребители Dassault Mirage и потенциално биха могли да получат още, тъй като оператори по целия свят извеждат самолетите от експлоатация.

Могат ли украинските военновъздушни сили да променят културата си?

Въвеждането на нов тип изтребител не е лесно, особено ако новият изтребител произлиза от различна философия на проектиране. Структурата, пилотската кабина и авиониката са различни. Пилотите на изтребители се учат да управляват самолет, без да мислят за движенията или действията си. Самолетът се превръща в продължение на самите тях, давайки на пилотите възможността да вземат решения за живот и смърт за части от секундата. По този начин обучението за нов тип изтребител не е лесно. И е особено трудно, ако този тип изтребител е проектиран с напълно различен начин на мислене.

Така че ще е нужно значително време на украинските ВВС да установят пилотната и поддържащата структура, която да поддържа толкова много нови изтребители от различни типове. Но ако успешно осъществят прехода, те ще се превърнат в едни от най-мощните военновъздушни сили в Европа.