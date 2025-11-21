IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия съобщи, че е превзела Купянск, Киев отрича

Путин посети един от командните пунктове на войскова групировка "Запад"

21.11.2025 | 07:37 ч. 21
Снимка БГНЕС

Руските войски превзеха град Купянск в Харковска област. Това съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов в доклад до руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС.

„Подразделения на групировката „Запад“ освободиха град Купянск и продължават да унищожават украинските сили, обкръжени на левия бряг на река Оскол“, заяви Герасимов.

Путин посети вчера един от командните пунктове на войскова групировка "Запад",

участва в съвещание с военни ръководители и изслуша подробни доклади за ситуацията в различни направления на фронта.

"Върховният главнокомандващ отбеляза, че всички задачи, поставени на предишната такава среща на 25 октомври, са изпълнени", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и допълни: "Президентът даде висока оценка на работата на командния и личния състав и изрази признателност".

Украинската армия обаче днес отхвърли изявленията на началника на руския генерален щаб, че силите на Москва са превзели град Купянск в Североизточна Украйна и контролират големи части от градовете Покровск и Вовчанск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна обявява, че Купянск е под контрола на украинските отбранителни сили“, заяви украинският генерален щаб  късно вечерта.

„Неверни са и изявленията, че 80% от Вовчанск в Харковска област и 70% от град Покровск са превзети.“ 

