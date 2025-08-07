Путин ще се срещне с Тръмп, но ще се срещне ли със Зеленски?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат през следващите дни. Новината беше официално потвърдена и от Москва. От Кремъл добавиха, че мястото и местоположението също са определени, но ще бъдат оповестени по-късно.

Срещата на върха е насрочена за следващата седмица, заяви съветникът на Путин по външните работи Юрий Ушаков, като отбеляза, че подобни събития отнемат време за организиране и не може да бъде потвърдена дата. Съобщението дойде, след като специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф посети Москва в сряда, където се срещна с Путин.

Нито Белият дом, нито Кремъл разкриха подробности за това какво точно е било обсъдено. Кремъл публикува обичайното изявление, че дискусията е била “конструктивна“ и двете страни са си разменили “сигнали“. След срещата между Уиткоф и Путин, американският президент Доналд Тръмп заяви, че срещата не е "пробив", но той е тук, за да "приключи това".

След като срещата между Тръмп и Путин е потвърдена, на ред е и друг голям въпрос - ще присъства ли украинският президент Володимир Зеленски. Има и още един въпрос - какво означава това за крайния срок на Тръмп за прекратяване на огъня за Москва, определен за петък?

Ще има ли среща Путин-Зеленски?

След посещението на Уиткоф в Москва, Тръмп заяви, че има "добър шанс" той да се срещне лично с руския и украинския лидер "много скоро", за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. На въпроса дали Зеленски и Путин са се споразумели за тристранна среща на върха, Тръмп отговори, че има "много добра перспектива" за това, но не даде подробности.

Днес Кремъл омаловажи възможността за среща с украинския президент. "Предлагаме, на първо място, да се съсредоточим върху подготовката на двустранна среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и продуктивна", каза Ушаков.

Той отбеляза, че идеята за тристранна среща на върха е била спомената на разговорите между пратеника на Тръмп и Путин в Москва в сряда, но добави, че Кремъл е оставил тази опция "без коментар".

Тръмп и Зеленски проведоха отделен разговор в сряда вечерта, след срещата на Уиткоф с Путин.

Украйнският президент заяви, че европейските лидери също са участвали в разговора, като дискусията е била фокусирана върху това, което беше “изразено в Москва“ по-рано в сряда.

Зеленски повтори и приоритетите на Киев. "Първо – край на убийствата и Русия трябва да се съгласи на прекратяване на огъня. Второ – формат за лидерите, така че такава среща да може да доведе до наистина траен мир. Трето – дългосрочна сигурност. Това е възможно заедно със Съединените щати и Европа.“

Не е ясно дали крайният срок на Тръмп за прекратяване на огъня за Москва, определен за 8 август, ще се промени, ако срещата между лидерите бъде потвърдена за следващата седмица, или ако срещата може да бъде отложена без прекратяване на огъня.

"Разбираме кой командва Русия"

Зеленски предлага среща с Путин почти от самото начало на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

През май тази година, когато Путин предложи Русия и Украйна да седнат за директни преговори, украинският президент незабавно отговори, че сам ще пътува до Истанбул, за да се срещне с руския си колега.

Зеленски посети Турция, където се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, но Путин не се яви.

Вместо това Кремъл изпрати екип от по-ниско ниво, включително заместник-министрите на външните работи и отбраната, ръководителя на военното разузнаване и президентския помощник. Преговорите в Истанбул доведоха до най-големия обмен на военнопленници, но не доближиха до прекратяване на огъня.

След възобновяването на преговорите, Русия засили атаките си срещу Украйна, докато Киев засили призивите си за среща между лидерите.

“Разбираме кой командва в Русия и затова Украйна отново предлага да се премине отвъд техническите разговори – не за размяна на изявления, а за действителна среща на ниво лидери“, каза Зеленски, като повечето от обажданията му бяха оставени без коментари от Москва.

Но присъствието на Тръмп може да промени това. Американският президент заяви, че е сложил край на няколко войни, откакто се е върнал на поста си през януари.

“Всъщност спрях пет войни през последните пет месеца и, честно казано, бих искал това да е шестата“, заяви американският президент.