"Репортери без граници" осъдиха убийството на журналист в Газа

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" осъди категорично смъртта на журналист от телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия, сибщава Франс прес.

"Анас аш Шариф, един от най-известните журналисти в ивицата Газа, беше гласът на страданията, причинявани от Израел на палестинците в Газа", каза организацията в изявление, като призова за "решителни действия от страна на международната общност за спиране на израелската армия".

Катарският телевизионен канал "Ал Джазира" съобщи за смъртта на петима свои журналисти при израелски удар в ивицата Газа. Сред тях е 28-годишният Анас аш Шариф, добре познат на телевизионните зрители репортер, за когото израелската армия призна, че е бил нейна цел, като го нарече "терорист".

Другите убити представители на медиите са кореспондентът Мохамед Крейке, както и операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алива. Имената им се добавят към списъка с близо 200 журналисти, които според "Репортери без граници", са били убити във войната, започната в отговор на кървавото нападение на палестинското движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Според “Репортери без граници” "Съветът за сигурност на ООН трябва да се събере спешно на основание на резолюция 2222 от 2015 г. за защитата на журналистите по време на въоръжен конфликт", за да се избегнат "такива извънсъдебни убийства на работещи в медиите професионалисти". Организацията припомня, че е подала четири жалби срещу израелската армия "пред Международния наказателен съд за военни престъпления, извършени срещу журналисти в Газа".

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар срещу Анас аш Шариф, определяйки го като "терорист". Според изявление в "Телеграм" той "се е представял за журналист", но "е бил лидер на терористична клетка в рамките на терористичната организация "Хамас" и е отговарял за подготовката на ракетни атаки срещу израелски цивилни и военнослужещи".

“Репортери без граници” отвърна, че тези обвинения са били отправени "без доказателства" и упрекна израелската армия, че е "повторила известна и вече изпитана практика, по-специално срещу журналисти от "Ал Джазира".

"На 31 юли 2024 г. израелската армия уби репортерите Исмаил ал Гул и Рами ар Рифи при целенасочено нападение, за което беше поета отговорност, като обвини първия, че е терорист", добавиха от “Репортери без граници”. / БТА