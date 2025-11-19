Саудитска Арабия иска F-35, а успехът на Израел показва защо

Израел доминира на бойните полета в Близкия изток през последните две години, до голяма степен от въздуха. Все още не е загубил нито един самолет. Основна причина за това е F-35, пише WSJ.

Сега обещанието на администрацията на Тръмп да продаде най-модерните американски самолети на Саудитска Арабия заплашва да премахне един от стълбовете на безспорното военно предимство на Израел над съседите му.

Непосредствената загриженост в Израел не е толкова за потенциалното използване на самолета от Саудитска Арабия. Израелски представители се притесняват, че продажбите на кралството биха отворили вратата за други, като Турция, които ясно са заявили стремежите си към невидимия и добре свързан самолет. Подобни продажби биха подкопали предимството на Израел и биха изложили на по-голям риск собствените му F-35 в момент, когато регионалният баланс на силите се формира до голяма степен от въздуха.

Технологични лидери като Илон Мъск и други критикуват F-35 за високата му цена от около 100 милиона долара на самолет , неговата сложност и време на престой, но Израел е ранен и чест потребител на самолета и го е използвал интензивно в различни области от Ливан до Йемен и Иран.

Самолетите са изключително незабележими и могат да превозват големи полезни товари на разстояние над 1300 мили.

Също толкова важни са бордовите сензори и радар, които дават на пилотите обширен поглед върху бойното поле, както и мрежовите възможности, които позволяват на пилотите да се интегрират помежду си и дори да контролират ескадрили от придружаващи дронове.

Израел използва F-35 с голям ефект в 12-дневната си война срещу Иран през юни. Възможностите на стелт изтребителите и усъвършенстваните радарни и насочващи системи позволиха на Израел да разбие противовъздушната отбрана на Иран в началото на войната, което му даде въздушно превъзходство в иранското небе.

„Когато погледнете цялата операция, без човешки жертви, само с някои загубени безпилотни платформи, това е огромно постижение“, каза Асаф Орион, научен сътрудник от Вашингтонския институт, който е бил ръководител на стратегията за Израелските отбранителни сили от 2010 до 2015 г. „Това ви показва нивото на военновъздушните сили, което може да бъде изградено около F-35.“

Един от страховете сред израелците е, че ако саудитците получат F-35, те ще могат да забелязват израелските F-35, каза Яков Амидрор, бивш израелски съветник по националната сигурност и сега сътрудник във вашингтонския Еврейски институт за национална сигурност на Америка.

Израел също така е подобрил F-35, добавяйки свои собствени подобрения и възможности и извличайки поуки от бойната си употреба, които е споделил със САЩ. Амидрор казва, че страната би искала да има думата дали подобни подобрения ще бъдат споделяни с други купувачи в региона.

Единственият реактивен самолет в света с пилотска каска, която предоставя цялата необходима информация за полета като директен визуален дисплей, позволявайки на пилота да маневрира, без да гледа надолу към дисплея.

Арабските правителства бяха смаяни от обхвата и прецизността на военните операции на Израел през последните две години и се загрижиха за неравномерния баланс, като по-специално посочиха липсата на изтребители F-35.

Израелските разузнавателни служби също допринесоха значително за военното превъзходство на страната. Те предоставиха обширни списъци с цели в реално време в Техеран и снабдиха ливанската милиция „Хизбула” с фалшифицирани пейджъри, които след това дистанционно взривиха .

Но израелските служби за сигурност са обезпокоени,

че предимството им може да бъде ерозирано в светлината на натрупването на сили в страни като Египет и Турция.

Израелците са обезпокоени, че макар Рияд в момента да не е враг, това може да не е винаги така. Двете страни са само на минути разстояние една от друга, ако саудитски самолети са базирани близо до израелския град Ейлат, пристанищен град на Червено море.

Въпреки опасенията, бивши висши израелски и американски служители заявиха, че Израел ще запази военното си превъзходство, стига двете страни да се споразумеят за нови нива на сътрудничество и придобиване на нови технологии, за да компенсират загубеното предимство.

Също така може да отнеме много време, преди Саудитска Арабия действително да се сдобие със самолетите, а процесът може да бъде забавен в Конгреса или провален от други събития. През 2020 г. Тръмп се съгласи да продаде F-35 на Обединените арабски емирства, но сделката в крайна сметка се провали.

Даниел Шапиро заяви, че е бил запознат с разговорите между Вашингтон и ОАЕ относно самолета, когато е бил заместник-помощник-министър на отбраната за Близкия изток в администрацията на Байдън. Той каза, че Израел и САЩ са разработили как да запазят качественото военно предимство на Израел.

„Има всякакви подробности за възможностите, тяхното базиране, условията за използване и, разбира се, какви са израелските възможности, които могат да противодействат на всякакъв вид заплаха, която може да е свързана с въпроса“, каза Шапиро, който е бил и посланик на САЩ в Израел по време на администрацията на Обама.

Той отбеляза, че продажбата на F-35 ще трябва да бъде одобрена от Конгреса, който ще изслуша опасенията на Израел, и че правителството на САЩ е задължено по закон да запази военното предимство на Израел в региона.

САЩ и Израел биха могли също да се опитат да използват продажбата, за да насърчат Саудитска Арабия да нормализира отношенията си с Израел. Това би намалило възможността за сблъсък и би променило коренно геополитическите рискове в региона.