Тръмп нарече носител на Нобелова награда за икономика "луд клошар"

Президентът Доналд Тръмп нарече носителя на Нобелова награда за икономика Пол Кругман "луд клошар", след като бившият колумнист на The New York Times критикува тарифния режим на неговата администрация.

"Пол Кругман от New York Times предсказва гибел и мрак още от големия ми изборен успех през 2016 г.", беснееше Тръмп в публикация в Truth Social, публикувана в късния неделен ден.

"С други думи, той грешеше от години, тъй като всички пазари достигат нови върхове и сега са по-високи от всякога", написа Тръмп.

"Хората останаха извън “най-добрия пазар в историята” заради този побъркан з****к Тръмп. Съдете ги!", добави Нобеловият лауреат.

Това се случва, след като Кругман, който в края на миналата година внезапно напусна The New York Times след повече от две десетилетия там, започна да критикува тарифите на Тръмп в новосъздадения от него Substack.

В една статия, публикувана по-рано в неделя, икономистът описва повечето от тарифите като “очевидно незаконни“. Той също така разкритикува Тръмп за това, че е отменил “90 години намаления на тарифите“.

“За да не се срамувам, това, което ще твърдя в днешната публикация, е, че търговската война на Тръмп трябва да се разглежда като част от пакет от политики, които представляват класова война – класова война срещу американците със средни и ниски доходи в полза на заможните, особено на горните 10% от разпределението на доходите“, написа Кругман.

По-високите тарифни ставки на Тръмп от 10% до 50% за десетки търговски партньори официално влязоха в сила миналата седмица.