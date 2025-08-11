Младежите във Франция вече не ходят на дискотека, 70% от клубовете са затворени

Да отидеш на дискотека се счита за забавление за младите, но 70% от нощните клубове във Франция са затворени от 80-те години на миналия век и краят им се оплаква главно от хора на средна възраст.

Поколението Z е по-вероятно да си стои вкъщи, за да играе видеоигри и да гледа TikTok видеоклипове за забавление, за разлика от поколението X и поколението на бейби бумърите, много от които са смятали танците до зори в събота вечер за най-доброто забавление

"Никой, когото познавам, не ходи по клубове", казва 19-годишният Антонен. "Предпочитам прости удоволствия като чат с приятели или игра на PlayStation. Ние сме поколението на домошарите", добавя той пред Le Parisien.

Навсякъде във Франция диско топките са спрели да се въртят, твърди вестникът.

"Само 1400 клуба все още са отворени, в сравнение с 6000, които имахме преди няколко десетилетия", твърди Тиери Фонтен, ръководител на секцията за нощни клубове на френския синдикат за хотелиерство UMIH. "Тестовете за алкохол по пътищата, бедността сред студентите и по-високите входни такси, когато имаш известни диджеи, сложиха край на големите клубове."

Локдауна, причинен от Covid-19, също е имал трайно въздействие, а младите хора са свикнали да си стоят вкъщи, според Матийо Даньо, маркетинг мениджър на Dune, известен клуб в Ла Гранд Мот, средиземноморски курорт близо до Монпелие в южната част на Франция.

"След Covid навиците на потребителите се промениха", обяснява той. "Младите са по-взискателни. Преди излизаха три или четири вечери седмично през лятото, независимо от вида музика, която звучи. Сега ходят в клуб само ако наистина се случва нещо, което грабва интереса им."

Джереми Пелтие, автор на книга за феномена, озаглавена "La Fête est finie" ("Купонът свърши"), каза, че младите хора все още танцуват, но не в клубове.

"След пандемията има много повече домашни партита. По-евтино е, можете да контролирате музиката, хората, които каните, и как протича нощта, тъй като излизането навън се възприема като по-стресиращо или дори потенциално опасно."

Във Великобритания около 400 клуба са затворили през последните пет години, повече от една трета от общия брой. Асоциацията на нощните индустрии (NTIA) предупреди, че клубният живот може да „изчезне“ във Великобритания до края на десетилетието.

Кризата с разходите за живот, социалните медии и пандемията промениха начина, по който младите хора се социализират, а проучване на NTIA тази година установи, че близо две трети от 18- до 30-годишните излизат по-рядко от миналата година.

Лорънс Воайе, редактор на Le Parisien, изрази носталгия по клубните вечери от младостта си, но заключи, че начинът, по който младите хора се забавляват днес, „не е по-добър или по-лош, просто е различен“.