15-годишен е в болница след побой в парк "Бедечка"

Случаят се разследва

18.11.2025 | 14:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Младеж на 15 години е настанен в болнично заведение след побой от двама непознати мъже в парк „Бедечка“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа. За случая в Първо районно управление е сигнализирал бащата на пострадалия ученик. 

По случая е  образувано досъдебно производство.

