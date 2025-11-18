15-годишен е в болница след побой в парк "Бедечка"

Младеж на 15 години е настанен в болнично заведение след побой от двама непознати мъже в парк „Бедечка“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа. За случая в Първо районно управление е сигнализирал бащата на пострадалия ученик.

По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж на 46 години е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота след сбиване в старозагорския квартал „Лозенец“ в неделя вечерта.