Бреговата охрана на Съединените щати пусна в експлоатация кораб миналия уикенд, който може да бъде от решаващо значение за военните операции на САЩ в Арктическия регион. Бреговата охрана, която действа под ръководството на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), но подкрепя ВМС на САЩ, добави първия полярен ледоразбивач към флота си от 25 години, пише за TNI журналистът Петър Сучиу.

Бившият кораб за доставка на нефтени находища и ледоразбивач, офшорен влекач Aiviq, беше въведен отново в експлоатация в неделя на церемония в Джуно, Аляска, като USCGC Storis (WAGB-21).

„Сторис” добавя жизненоважен капацитет към флота на американските полярни ледоразбивачи в критичен момент, когато нашите противници разширяват дейността си в и близо до американските води“, каза командирът на бреговата охрана адмирал Кевин Лънди, съобщи USNI News.

Корабът беше придобит от бреговата охрана миналия декември и прекара първата половина на 2025 г. в модификации, които подобриха комуникационните и отбранителните му възможности. USCGC Storis ще разшири „оперативното присъствие на Америка в Арктика“. В същото време той допълнително подкрепя мисиите на бреговата охрана на САЩ, докато службата чака „доставката на новия клас Polar Security Cutter“, обясни USCGC .

Пентагонът предупреждава от 2022 г., че Съединените щати отчаяно се нуждаят от повече ледоразбивачи. Дори когато ледът се топи във Великия бял Север, ледоразбивачите все още са необходими, за да има Америка целогодишен достъп до това, което вероятно ще бъде все по-оспорван регион.

Свързани статии ЕС вече има агенция за гранична и брегова охрана

До този месец Береговата охрана на САЩ експлоатираше само два остарели ледоразбивача , а недостигът беше забележителен миналата година, когато USCGC Healy (WAGB-20), най-големият и технологично напреднал ледоразбивач, беше спрян от експлоатация след електрически пожар. Това наложи отмяната на две научни мисии до Арктика през Северозападния проход.

Другият ледоразбивач на бреговата охрана, USCGC Polar Star (WAGB-10), е натоварен със задачата да пътува до станция Макмърдо, Антарктида, всяка година. И двата кораба са базирани в Сиатъл, както и USCGC Storis , макар и временно. Преди година бреговата охрана обяви, че Джуно ще бъде базата на новия ледоразбивач, заедно с бъдещия флот от такива кораби, когато влязат в експлоатация.

Първият катер за полярна сигурност, USCGC Polar Sentinel (PSC-1), в момента се строи от Bollinger в Луизиана и е планирано да бъде доставен през 2028 г. Тъй като този кораб закъснява с три години, USCGC реши да закупи бившия ледоразбивач, офшорен влекач Aiviq, като временно решение за преодоляване на закъснението.

Администрацията на Тръмп одобри и бюджетна мярка, която ще насочи 300 милиона долара към подобряване на съоръженията на бреговата охрана в Джуно. Строителството обаче все още не е започнало.

WAGB-21 е вторият кораб на бреговата охрана, кръстен на „Галопиращия призрак на брега на Аляска“. Предишният USCGC Storis (WAGL-38) е служил на бреговата охрана на САЩ близо 64 години и половина. Въведен в експлоатация през септември 1942 г., бившият ледоразбивач е бил най-старият кораб във флота на бреговата охрана, когато е изведен от експлоатация през февруари 2007 г.

Новият Сторис, известен преди като Aiviq , е закупен по специален договор по време на администрацията на Байдън и е приет от Конгреса едва след години на лобиране и политически дарения, съобщи Alaska Beacon . Корабът е бил „построен в подкрепа на нефтените сондажни операции на Royal Dutch Shell в Северния ледовит океан край Аляска“, които са приключили, след като сондажната платформа заседна след буря през 2013 г. Това доведе до изоставяне на плановете на Shell в Арктика. Критиците обаче предупредиха, че това може да не е подходящият кораб за работата.

Загубата на Alviq през 2013 г. се случи, когато екипажът му загуби контрол над плавателния съд. Разследване на бреговата охрана установи, че „лошото вземане на решения от страна на отговорните лица“ е основната причина, но все пак „откри проблеми“ с дизайна на ледоразбивача/влекача.

След този инцидент плавателният съд е бил модифициран и е служил по договор с австралийското правителство край бреговете на Антарктида, преди Съединените щати да проявят интерес.

Американският флот не разполага с ледоразбивачи и разчита на бреговата охрана, докато Русия има десетки такива в експлоатация , някои от които с ядрена енергия и въоръжени. Дори Китай, който няма територии в Северния полярен кръг, се е класифицирал като „близо до Арктика сила“ и изгражда полярен флот.

Съединените щати реагираха, като закупиха употребяван ледоразбивач, за който бреговата охрана установи, че има конструктивни недостатъци – избор, който може да се опише само като по-добър от нищо.