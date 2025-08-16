В САЩ: Тръмп разстла червения килим за Путин, но си тръгна с празни ръце

Няма сделка, но няма и последствия за Путин, пише американският в "Ню Йорк таймс" след вчерашната среща между президентите на Русия и на САЩ в Анкоридж, в Аляска. Продължилият по-малко от три часа разговор завърши без обещания и без въпроси, е равносметката на изданието за дългоочакваните преговори по конфликта в Украйна между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"Тръмп разстла червения килим за Путин, но така и не постигна мирно споразумение" е едно от заглавията по темата във вестника. "Президентът Тръмп аплодира госта си Путин, докато руският лидер идваше към него. Но посещението им завърши само с договорка да се видят отново - може би, каза Путин, "в Москва", продължава "Ню Йорк таймс", отбелязвайки, че двамата лидери са предложили на медиите "демонстрация на приятелство".

Според американското издание "топлото публично посрещане", което Тръмп е устроил на Путин на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън" в Анкоридж, "е сложило край на дипломатическата изолация" на руския лидер през последните три години - от инвазията в Украйна. "Но Путин не се съгласи да сложи край на войната", обръща внимание "Ню Йорк таймс".

Тръмп не успя да постигне мирно споразумение за Украйна и това само направи топлото му посрещане на Путин още по-озадачаващо, коментира анализаторът на вестника Дейвид Сейнджър. "При обичайни обстоятелства неуспехът на лидерите на двете най-големи ядрени сили в света да постигнат споразумение за прекратяване на ожесточен тригодишен конфликт в сърцето на Европа може да е причина за отчаяние. Но за украинците и техните европейски съюзници краят на преговорите между президентите Тръмп и Путин след около три часа и половина съдържаше елемент на облекчение", пише Сейнджър. "Колкото и отчаяно да искат да сложат край на смъртта и разрушенията, най-дълбокият им страх беше, че Тръмп ще се поддаде на териториалните искания на руския президент и ще принуди президента на Украйна Володимир Зеленски да се изправи пред болезнен избор между това да се откаже от повече от 20 процента от страната си или да отхвърли мирно споразумение, което според него е чаша с отрова", посочва Сейнджър.

"Срещата на върха между Тръмп и Путин започна с червен килим, а завърши бързо и трезво", е водещото заглавие на "Вашингтон пост".

"С червен килим, топло ръкостискане и проверка на военните части Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин като герой, стъпващ на американска земя за първи път от години. По-малко от четири часа по-късно тази приятелска атмосфера избледня, заменена от внезапна и неловка съвместна поява, при която двама президенти с трезво сурови лица се качиха на сцената по-рано от очакваното, без да обявят сделка", пише изданието. "Тръмп, който често отговаря на въпросите на репортерите повече от час, говори по-малко от четири минути, преди бързо да слезе от сцената, без да отговаря на въпроси от стотици журналисти, събрали се в Анкоридж. Контрастните моменти във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска откроиха предела на възможностите на Тръмп да прави международна дипломация като в телевизионно шоу", оценява вестникът.

"Денят започна весело, когато Тръмп посрещна Путин в типичния си стил на шоумен, определящ кариерата му. Той ръкопляска, докато Путин вървеше към него по пистата, след което потупа руския лидер по ръката по време на поздрава им. Той сякаш се засмя за кратко на встъпителните думи на Путин, преди двамата да влязат в бронираната кола на Тръмп, известна като Звяра, без преводач – необичайно нарушение на сигурността и на дипломатическия протокол", обръща внимание "Вашингтон пост".

Изданието отбелязва, че топлотата на посрещането е шокирала Украйна и Европа, отчасти защото е контрастирала рязко с приема, който украинският президент Володимир Зеленски получи в Белия дом през февруари. На тази среща Зеленски, облечен в традиционните си военни униформи, беше смъмрен от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс при пряко телевизионно излъчване, след като каза, че не може да приеме прекратяване на огъня, без да получи гаранции за сигурност, посочва "Вашингтон пост".

Изданието припомня и че в часовете преди срещата на върха в Аляска Тръмп е изразил оптимизъм, че ще може да постигне споразумение за мир в Украйна. "Няма да съм щастлив, ако си тръгна без някаква форма на прекратяване на огъня“, каза Тръмп в предаването "Специален репортаж с Брет Байър“ по "Фокс Нюз" на борда на самолета си "Еър Форс 1".

От друга страна, Путин постигна много от целите си само с поканата за срещата с Тръмп, отбелязва "Вашингтон пост", добавяйки че по думите на лидера на Кремъл разговорът в Аляска е бил "приятелски и изпълнен с взаимно доверие“.

Водещото заглавие на "Уолстрийт стрийт джърнъл" е "Тръмп разстла червения килим за Путин, но не получи много в замяна". След характерната за Тръмп екстравагантност - червен килим, военни почести и разходка с президентската лимузина, Тръмп се върна във Вашингтон с малко за показване въпреки цялата пищност, е коментарът на изданието.

"Nyet deal", пише "Ню Йорк пост", който използва вместо английската руската дума за "няма", но изписана на латиница. Срещата в Аляска беше начало, но Путин все още използва старите си трикове - и Тръмп го знае, пише авторът на публикацията Дъглас Мъри. "Както е наясно народът на Украйна, добросъседските отношения не са сред най-добрите качества на Путин. Въпреки това, именно с препратка към това, че САЩ и Русия са съседи, Путин започна разговора си с президента Тръмп в Аляска вчера. Доколкото се видя, на червения килим на пистата в Анкоридж той каза на Тръмп: "Добър ден, скъпи съседе. Много се радвам да ви видя в добро здраве“.

Според "Ню Йорк пост" е станало ясно, че Путин не желае да спре войната, която започна, и че двамата с Тръмп са имали много малко неща, за които да се споразумеят.

Едно нещо беше очевидно от срещата – нямаше постигната сделка. И прекратяването на огъня, което Тръмп искаше да влезе в сила, когато срещата на върха приключи, е далеч от това да се превърне в реалност, коментира Си Ен Ен и отбелязва, че Тръмп сега е започнал да набляга, че Зеленски трябва да сключи сделка. Медията цитира и бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън, който казва, че Тръмп не е изгубил, но Путин определено е спечелил от срещата на върха в Аляска.

Пред „Фокс нюз“ самият Тръмп обаче говори за много постигнат напредък по време на срещата на върха. Той отбеляза, че Путин не само е отворен към постигане на мир, но иска мирът да бъде постигнат. Тръмп дава и съвет на Зеленски да постигне сделка и съвет на европейците да участват малко повече в целия процес за постигане на край на войната в Украйна. Според Тръмп сега Русия и Путин уважават Америка, докато при Байдън те не са го правили. Пред журналиста Шон Ханити от „Фокс нюз“ освен това Тръмп споделя, че Путин му е казал, че вярва, че изборите през 2020 г., изгубени от Тръмп и спечелени от Байдън, са били манипулирани заради широкоразпространения в САЩ вот по пощата, казвайки му: „Не можете да имате велика демокрация с гласуване по пощата“.

Тръмп си тръгна с празни ръце от срещата в Аляска, след като не успя да постигне сделка за прекратяване на войната в Украйна, обобщава Асошиейтед прес./БТА