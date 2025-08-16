IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Евролидерите готови с декларация след срещата на Тръмп с Путин

Туск не уточни кога ще бъде разпространена тя

16.08.2025 | 12:55 ч. Обновена: 16.08.2025 | 13:11 ч. 8
Доналд Туск. Снимка: БГНЕС/ЕРА

Европейски лидери са подготвили обща декларация, след като са направили оценка на информацията, дадена им от американския президент Доналд Тръмп за вчерашната среща в Аляска с руския лидер Владимир Путин и след като са чули и мнението на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес министър-председателят на Полша Доналд Туск.

"Разговорът между европейски лидери, които направиха оценка на информацията, предоставена от президента Тръмп, и на резултатите от срещата в Аляска, приключи", написа Туск в социалната платформа "Екс".

"Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация", добави той.

Туск не уточни кога ще бъде разпространена декларацията.

