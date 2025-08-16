Кирил Дмитриев нарече срещата с мечка в Аляска добър знак

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев отбеляза, че мечката, която е срещнал преди срещата на върха в Аляска, наистина е добър знак.

„Мечката наистина беше добър знак“, написа той в социалната мрежа Х.

Bear was indeed a good sign 🧸 😇🕊️ 🇷🇺🤝🇺🇸 https://t.co/6s0zXJ7MwO — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 16, 2025

На 15 август, преди началото на руско-американската среща на върха, Дмитриев публикува видеоклип в социалната мрежа X, където ясно се вижда, че се намира или в предградията на Анкъридж, или в парк, недалеч от брега на реката, а на няколко десетки метра от него се вижда малка мечка.