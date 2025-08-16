IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Дмитриев нарече срещата с мечка в Аляска добър знак

Срещнал я преди срещата на върха в Аляска

16.08.2025 | 16:16 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев отбеляза, че мечката, която е срещнал преди срещата на върха в Аляска, наистина е добър знак.

 „Мечката наистина беше добър знак“, написа той в социалната мрежа Х.

На 15 август, преди началото на руско-американската среща на върха, Дмитриев публикува видеоклип в социалната мрежа X, където ясно се вижда, че се намира или в предградията на Анкъридж, или в парк, недалеч от брега на реката, а на няколко десетки метра от него се вижда малка мечка.

