Нетаняху: Тази вечер е изпълнена с емоции, утре нашите деца ще се върнат

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната е постигнала „великолепни победи“ за двете години война на няколко фронта, но предупреди, че конфликтът все още не е приключил, предаде АФП.

„Заедно постигнахме огромни победи – победи, които удивиха целия свят… Но в същото време трябва да ви кажа: битката не е приключила“, заяви Нетаняху в телевизионно обръщение в навечерието на очакваното завръщане на израелски заложници и провеждането на мирна среща, водена от Съединените щати.

„Пред нас все още стоят сериозни предизвикателства за сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да възстановят силите си, за да ни атакуват отново – и, както казваме, ние сме готови за това“, добави той.

Нетаняху призна съществуващите спорове около начина, по който е управлявал примирието в Газа и сделката за освобождаване на заложниците, но призова предстоящото им освобождаване да се превърне в момент на национално единство.

„Тази вечер е изпълнена с емоции – вечер на сълзи, вечер на радост, защото утре нашите деца ще се върнат на наша земя“, каза израелският премиер, цитирайки библейски стих.

„Утре започва нов път – път на възстановяване, път на изцеление и, надявам се, път на обединени сърца“, добави той в обръщението си.

Той отбеляза, че навсякъде, където е воювал, Израел винаги е постигнал колосални победи, които са разтърсвали целия свят.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", сключено под егидата на САЩ, до понеделник 09:00 ч. по Гринуич (11:00 ч. българско време) "Хамас" ще трябва предаде на Израел останалите 47 заложници, похитени на 7 октомври, плюс още един заложник, похитен преди това. В замяна Израел ще освободи палестински затворници.

Според различни информации между 25 и 27 заложниците са смятани за мъртви.