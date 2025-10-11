Личният живот на Путин: стриптизьорки, любовници и тайни синове

Беше лятото на 2004 г. и президентът Владимир Путин и съпругата му Людмила бяха на официално посещение в Мексико. Бракът на двойката вече беше обтегнат заради изневерите на Путин, а тревогите на руската първа дама бяха на път да прераснат в нещо.

Въпреки затоплянето на отношенията със Запада, включително държавен банкет в Бъкингамския дворец през 2003 г., бившият служител на КГБ вече беше предложил проблясъци какво ще се случи в бъдеще с бруталната война в Чечня и хода за ограничаване на свободата на медиите. Три месеца преди президентската двойка да отлети за Мексико, Путин си осигури втори мандат на избори, които бяха критикувани като недемократични от международните наблюдатели.

По стечение на обстоятелствата, Игор Шадхан, стар познат на президента, беше в Мексико по същото време. Филмовият режисьор, който е правил документални филми за Путин, поиска среща. Той беше въведен в хотелската стая на президентската двойка. Докато Путин и Людмила слушаха, Шадхан предупреди, че Путин се превръща в автократ, който води Русия обратно към съветското ѝ минало.

Думите му изглежда са засегнали Людмила, бивша стюардеса на "Аерофлот", която вече има две дъщери с Путин. Докато Шадхан говорел, тя изпаднала в „истерия“ и се опитала, на ръба на сълзите, да убеди властния си съпруг, че е сгрешил, като се е върнал в Кремъл и е кандидатирал за втори мандат по-рано същата година.

„Путин беше зашеметен, както и Шадхан. Режисьорът напусна хотела, осъзнавайки, че е станал свидетел на сцена, която не е трябвало да вижда“, според „Самият цар. Как Владимир Путин ни измами всички“, нова книга от Роман Баданин и Михаил Рубин, двама руски опозиционни журналисти. „Беше ясно, че съдбата на Людмила ще бъде тежка. Тя публично изрази семейно несъгласие по принцип, дълбоко личен за Путин - неговия абсолютен контрол над Русия“, пишат авторите.

Шадхан почина през 2014 г., но сцената в Мексико беше разказана на авторите от източник, близък до него. И Баданин, и Рубин са редактори в „Проект“, руски разследващ уебсайт, който е забранен от Москва. И двамата мъже сега живеят в САЩ.

Книгата им, която е достъпна само на руски език, описва внимателно пазения личен живот на Путин, включително аферите, за които се смята, че са довели до развода му с Людмила през 2014 г. Тя се омъжи повторно и сега използва името Людмила Очеретная.

Людмила се среща с Путин за първи път в Ленинград - градът, който сега е известен като Санкт Петербург, в началото на 80-те години на миналия век. От самото начало, спомня си тя, беше ясно, че Путин има своите тайни.

„Той никога не ми е казвал лично, че е офицер от КГБ“, каза Людмила в интервю по време на първия мандат на Путин. „Това се усещаше като знак, че все още не ми има пълно доверие.“

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Путин навлиза в политиката и до 1994 г. е заместник-кмет на Санкт Петербург. Докато Людмила си стои вкъщи с малките дъщери на двойката, Путин, който сега твърди, че е защитник на „традиционните семейни ценности“, провежда срещи в стриптийз клуб в центъра на града, наречен "Луна", разкрива книгата.

Под закрилата на престъпна банда, близка до Роман Цепов, личния бодигард на Путин по това време, "Луна" „се чувствала като у дома си“, цитира бивш служител. Друг източник твърди, че веднъж е видял Путин там посред следобед, докато е бил заместник-кмет. Клубът, който затвори преди години, имаше стаи на втория етаж за частни „срещи“ със стриптизьорки.

Известно е, че Путин е посетил "Луна" за последно през декември 1999 г., седмица преди да наследи Борис Елцин като президент на Русия. „Желая ви щастие през новото хилядолетие!“, пише той в подписано послание до клуба, което висеше по стените му в продължение на много години.

„Путин е лицемерие. Единственото нещо в него, което не се е променило, е лицемерието му или, както го нарича ФСБ, неговата история за прикритие. Всичко останало – като например възгледите му за „традиционното семейство“ – се е развивало многократно през кариерата му и е служило единствено за задоволяване на настоящите му политически цели“, каза Баданин.

Путин би измамил Людмила за повече от ролята си в съветската разузнавателна служба. Малко преди да стане президент през 2000 г., се твърди, че е започнал афера със Светлана Кривоногих, 20-годишна бивша продавачка на магазин, която вероятно е била представена на Путин от неговите телохранители. През 2003 г. Кривоногих ражда третата дъщеря на Путин, Елизавета, която той никога не е признавал. Книгата описва как аферата се е оказала доходоносна за Кривоногих, която е преминала от живот на близо до бедност до това да стане собственик на луксозен ски курорт близо до Санкт Петербург и доходоносен дял в банка, благосклонна към Кремъл. Тя притежава и имоти в Монако. Връзката ѝ с Путин е разкрита за първи път от „Проект“.

След като се премества в Москва, за да работи в администрацията на Елцин в края на 90-те години, Путин се нуждае от място за романтични срещи с любовница, за която се смята, че е Кривоногих, се казва в книгата, и е бил подпомогнат от Игор Сечин, неговия заместник и дългогодишен политически съюзник.

Нещата обаче се объркали, когато съпругата на Сечин, Марина, открила, че друга жена е била в апартамента им.

„Сечин, макар и служител на разузнаването като Путин, не издържал на разпитите на жена си и в крайна сметка разобличил шефа си“, се казва в книгата.

Съпругата на Сечин послушно информирала Людмила за изневярата на Путин.

Книгата описва и как 17-годишна студентка, която се е появила в еротичен календар в чест на управлението на Путин, е била довеждана в резиденцията му два пъти месечно в продължение на цяла година. Алиса Харчева позира по бельо за календара за 2010 г. с надпис „Владимире Владимирович, ти си най-добрият!“

Няма категорични доказателства, че двамата са имали романтична връзка, но през 2011 г., година след като е била представена на Путин, Харчева е приета в Московския държавен институт за международни отношения, смятан за най-престижния университет в Русия. Тя също така е придобила луксозен апартамент в престижен район на Москва чрез бизнесмен, за когото е известно, че е предоставял имоти на други хора, близки до Путин.

Освен че все още е бил женен за Людмила по време на срещите си с Харчева, се смята, че Путин е имал афера с Алина Кабаева, бивша олимпийска състезателка по художествена гимнастика. Двамата малки сина на двойката, Иван и Владимир-младши, чието съществуване беше разкрито миналата година от разследващия уебсайт Dossier, са официално регистрирани под фамилното име Спиридонов, се казва в книгата. Фамилията е взета от дядото на Путин, Спиридон Путин, за когото руският лидер твърди, че е бил готвач на Ленин и Сталин.

Родителите на Путин, Владимир и Мария, са починали преди той да стане президент. Въпреки че ги е изобразил като любяща двойка, книгата отбелязва, че според статия, публикувана в руски медии през 2002 г., майка му е загубила око, когато баща му случайно го е извадил с вила, докато се е опитвал да влезе в дома ѝ в селото, където са живели, преди да се оженят. Майката на Мария е заплашила да докладва Владимир-старши на полицията, освен ако не се съгласи да се ожени за дъщеря ѝ. По-късно двойката се премества в Ленинград, където през 1952 г. е роден бъдещият лидер на Русия, според статия от 2002 г. в „Московски комсомолец“.