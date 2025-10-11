Руските сили са разположиха кавалерийски части в щурмови операции срещу украински позиции, възраждайки тактика, отдавна смятана за остаряла.

Според Defence Blog на 4 октомври, украинските войски са потвърдили, че една такава част е била атакувана и унищожена от прецизен удар с дрон по време на скорошна офанзива. Кадри, публикувани от украинските сили, показват руски кавалерийски отряд, опитващ се да щурмува отбранителни позиции. Конните войски по-късно слязоха от конете и се опитаха да използват конете си като прикритие, ход, който се оказа неефективен при въздушно наблюдение.

„Жалко е, разбира се, за конете. Но както и да го гледате, това е бойна част. Тъжно - да. Но се работи - за намаляване на човешките жертви“, казаха украински военнослужещи след удара, според Defence Blog.

Анализатори, цитирани от изданието, предполагат, че използването на кавалерийски части от Москва отразява комбинация от тактическа импровизация и отчаяние.

Конните войски може да са били разположени за придвижване по труден терен или за избягване на откриване от конвенционални разузнавателни системи, но тактиката също така подчертава етичните опасения около използването на животни във война.

Както отбелязва Defence Blog, Русия има история на използване на животни за военни цели. Руският военноморски флот поддържа обучени белуги и делфини, използвани за саботажни мисии, докато кучета са снабдени с експлозиви, за да атакуват бронирани машини.

Украински официални лица твърдят, че разполагането на коне в активни бойни действия продължава този модел и демонстрира пренебрежение към хуманитарните норми и законите на въоръжения конфликт.

По-рано The Moscow Times съобщи на 30 септември, че руските сили в окупирания Донецки регион са започнали да обучават конни щурмови групи под командването на командир, известен с позивния „Хан“.

Инициативата, описана от прокремълския блогър Семьон Пегов, има за цел да създаде двучленни кавалерийски части, способни да действат в неравен терен и да избягват откриване. Този ход бележи първото възраждане на кавалерийската тактика в Русия, откакто подобни формирования бяха разформировани през 1955 г.