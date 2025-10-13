ДПС-Ново начало се очертава като първа политическа сила в Пазарджик

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС-Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия 41-местен парламент можем да кажем, че границата преминават ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", "Меч" и ИТН.

Пред "Хоризонт" заместник-председателят на ДПС-Ново начало Радослав Ревански заяви:

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината."

Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот. Още в началото на изборния ден се създаде напрежение между наблюдатели и членове на секции:

"Валят заплахите към нас, че ще бъдем вкарани в затвора. Цялото положение е хаос."

"Ако някой се чувства заплашен, е нови наказателна отговорност, то има защо, защото явно законът не се спазва и имаме нарушения."

Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас:

"Има сигнал от хората в село Огняново, че тука се извършват разпитвания, раздавания на пари и решихме да идем да проверим."

Задържаните от наблюдателите отрекоха да са търговци на гласове:

"Казах, не съм тук да купувам и да продавам гласове."

От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души. /БНР