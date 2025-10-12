IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кой е ключът към дълголетие - урина, хранене или липса на пороци?

Проф. Милен Георгиев: Западната диета по никакъв начин не е свързана с продължителността на живота

12.10.2025 | 11:17 ч. 4

Биотехнологията е област, която граничи с химия, биология, инженерство и прави науката доста комплексна. 

"Ние в България имаме доста сериозни традиции в биотехнологиите. Има университети, които има традиции на обучение през годините. Аз съм завършил биотехнологии преди доста години. Това, което е ново, е насочено към възможностите на поправка на някои от явленията в природата, които не са оптимални", каза проф. Милен Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Георгиев е отличен в Топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в класация, която бе обявена от Станфордския университет. Изследователската му дейност е фокусирана върху дълголетието, затлъстяването и фотостаренеето.

"По отношение на дълголетието биотехнологиите имат доста добри постижения. За съжаление, и тази година нямаше Нобелова награда за дълголетие - една награда, която е мечта за мен и колегите ми. Пътувам доста на Изток и трябва да ви кажа, че има точки по света, където смятат, че уринотерапията е ключът към дълголетието. При нас нещата са свързани по-скоро с това, с което се храним", разказа биотехнологът.

Той обаче е категоричен, че западната диета по никакъв начин не е свързана с продължителността на живота.

Столетниците у нас не са много

"По света има дефинирани "сини зони", в които процентът на хора с удължена продължителност на живота е доста висок. В процентно съотношение столетниците в България не са толкова много. Това, което е като общо черта, говорим за тези в региона на Европа, е, че те консумират храна, която е богата на растителни източници, консумацията на месо не е широко застъпена. Движението е основно и е един от водещите фактори. А по отношение на вредните навици - никой от тях не е пушач", подчерта проф. Милен Георгиев.

Също така те имат богат социален живот.

"Голяма част от столетниците у нас са бежанци от Одринска и Беломорска Македония. Представете си на какви нива на стрес са били подложени. Хроничният стрес е по-вреден", коментира още той.

