В президентското село Славяново отново печели старият кмет

В Боян Ботево първа е кандидатката на ДПС Вилдан Мехмед

13.10.2025 | 06:52 ч. Обновена: 13.10.2025 | 06:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

В президенското село Славяново, община Харманли, старият кмет спечели отново изборите. Издигнатият от ИК Николай Балабанов бе избран с 207 гласа. 72- ма са гласували  за  Радко Кьосев от БСП-Обединена левица.

В село Боян Ботево в Община Минерални бани спечели кандидатката на ДПС Вилдан Мехмед, която бе единствена. За нея са гласували 285 души от общо 325 упражнили правото си на глас. 9 са недействителнелните бюлетини, а на 31 е отбелязано „не подкрепям никого“.  Общо 638 бяха избирателите в село Боян Ботево. 

Седмица преди вота другият кандидат за кмет, издигнат от ИК Шабанали Мехмед се отказа.

В  димитровградското село Черногорово на балотаж отиват Лидия Молева от ГЕРБ И Христина Статева ДПС. За Молева са гласували 193 души, а за  Статева 148. Третият кандидат, който отпада от надпреварата Петьо Петков, издигнат от Инициативен комитет, е събрал 129 гласа. /БНТ

