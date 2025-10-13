В президентското село Славяново отново печели старият кмет

В президенското село Славяново, община Харманли, старият кмет спечели отново изборите. Издигнатият от ИК Николай Балабанов бе избран с 207 гласа. 72- ма са гласували за Радко Кьосев от БСП-Обединена левица.

В село Боян Ботево в Община Минерални бани спечели кандидатката на ДПС Вилдан Мехмед, която бе единствена. За нея са гласували 285 души от общо 325 упражнили правото си на глас. 9 са недействителнелните бюлетини, а на 31 е отбелязано „не подкрепям никого“. Общо 638 бяха избирателите в село Боян Ботево.

Седмица преди вота другият кандидат за кмет, издигнат от ИК Шабанали Мехмед се отказа.

В димитровградското село Черногорово на балотаж отиват Лидия Молева от ГЕРБ И Христина Статева ДПС. За Молева са гласували 193 души, а за Статева 148. Третият кандидат, който отпада от надпреварата Петьо Петков, издигнат от Инициативен комитет, е събрал 129 гласа. /БНТ