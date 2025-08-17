Тръмп планира да се проведе срещата с Путин и Зеленски на 22 август

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира среща с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски още следващия петък, 22 август. За това съобщават изданията Axios и CNN.

"Тръмп каза на Зеленски и други участници в телефонния разговор (с европейските лидери в събота сутринта), че иска да проведе тристранна среща на върха "бързо", още на 22 август", пише Axios.

Според Axios датата е била посочена лично от Тръмп в телефонен разговор със Зеленски.

По информация на CNN, срещата ще се осъществи само ако преговорите между двамата лидери в Белия дом, насрочени за понеделник, 18 август, преминат успешно.

Очаква се към срещата в Белия дом да се присъединят и европейски лидери, но засега не е ясно кои точно.

Според Cи Ен Ен Белият дом ще организира преговори само ако срещата на Тръмп с украинския президент в понеделник е успешна. "Политико" подозира, че това най-вероятно ще е финландският президент Александър Стуб.

Според изданието финландският президент Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте може да са до него, за да се засили позицията на Киев в преговорите с Доналд Тръмп.

Според източници на изданието, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е изградил близки отношения с Тръмп, също може да пристигне в Съединените щати за срещата.

По-рано тази седмица Тръмп и Путин проведоха разговори в Аляска. След тях американският президент е обсъдил с украинския си колега предложение от Москва – Русия да получи контрол върху цялата Донецка област срещу замразяване на фронтовата линия в други региони. /24 часа