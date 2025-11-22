Европа няма дързостта да поеме по-сериозна крачка към AI

Институтът GATE е сред експертните участници в разработката на Кодекса за поведение на изкуствения интелект - AI, за регулация.

В съботното издание на “България сутрин” Иво Емануилов разказа какви са рисковете при регулацията на ИИ.

"Регулацията на изкуствения интелект следва да бъде преди всичко би трябвало да бъде съобразена с реалните рискове, които разработването и използването на тази технология предоставят, но също така и глобалната реалност", каза ръководителят на лабораторията за експериментална регулация и цифрова политика в GATE.

Експертът добави, че на всеки 6-7 години излизат критични доклади как ЕС изостава в основната си цел - икономическа интеграция на държавите членки.

Емануилов добавя, че иновациите са в основата на икономическата интеграция. Той е на мнение, че в последните години проблемът е начинът, по който се пишат тези мерки.

"Те не са съобразени с пазарната реалност и това, че Европа има нужда да облекчи тежестта, която тези регламенти поставят върху бизнеса. В последните 10 години са приети 10 регламента, които касаят изцяло разработването на цифрови технологии. Регулаторната тежест в Европа е съществена. Наскоро МВФ публикува едно проучване, според което бариерите, които съществуват във вътрешния пазар на Съюза, се равняват на 44% мита върху стоките и 110% мита върху услугите", разясни експертът пред Bulgaria ON AIR.

Емануилов е категоричен, че блока няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да каже, че правилата, които задушават бизнеса, следва да бъдат радикално променени.

"Най-големият фокус в момента при регулирането на изкуствения интелект следва да бъде поставен върху реалните рискове, които AI създава при използването му. Голяма част от правилата са написани по начин, по който изисква мултидисциплинарна експертиза", подчерта той.

Гледайте видеото с целия разговор.