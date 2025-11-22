Украйна атакува Самарска и Курска област, има двама загинали

Атака с дрон срещу Сизран в Самарска област отне живота на двама души, а други двама бяха ранени. Ранените получиха медицинска помощ, съобщи областният губернатор Вячеслав Федорищев в канала си в приложението за съобщения Max.

"Вражеска атака с безпилотни летателни апарати (БЛА) беше насочена към промишлени предприятия в Самарска област. Врагът целта беше да удари обекти на горивната и енергийна промишленост. Силите за противовъздушна отбрана отблъснаха атаката. С най-дълбока скръб ви информирам, че в резултат на катастрофата с БЛА в Сизран загинаха двама души. Двама души бяха ранени. Те получават необходимата медицинска помощ“, каза Федорищев, цитиран от ТАСС.

Свързани статии Отново нощна атака с дронове в Украйна, двама са пострадали

Украйна атакува и подстанция в град Рилск в Курска област, оставяйки около 3000 души без електричество, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.

"Украинската армия нанесе целенасочен удар по подстанция в квартал Боровское в Рилск. Атаката изведе от строя две котелни помещения. Около 3000 потребители останаха без електричество“, каза губернаторът, добавяйки, че по предварителна информация в района няма данни за жертви.