Тръмп е уверен, че прави всичко, за да разреши украинската криза

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е решен да спре конфликта в Украйна въпреки завистливите си критици.

„Това никога нямаше да се случи, ако бях президент. Знам точно какво правя и не ми трябват съвети от хора, които са работили по всички тези конфликти години наред и не са успели да направят нищо, за да ги спрат“, написа Тръмп в Truth Social.

Според него това са „глупави“ хора, лишени от здрав разум, интелигентност и разбиране, които само усложняват уреждането на спора между Русия и Украйна.

Тръмп подчерта, че въпреки всичките си „несериозни и много завистливи критици“, той ще се справи с това. Той добави също, че прави всичко както трябва, за да разреши конфликта около Украйна.