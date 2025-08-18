IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп е уверен, че прави всичко, за да разреши украинската криза

Това никога нямаше да се случи, ако бях президент

18.08.2025 | 18:15 ч. Обновена: 18.08.2025 | 19:52 ч. 35
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е решен да спре конфликта в Украйна въпреки завистливите си критици.

Това никога нямаше да се случи, ако бях президент. Знам точно какво правя и не ми трябват съвети от хора, които са работили по всички тези конфликти години наред и не са успели да направят нищо, за да ги спрат“, написа Тръмп в Truth Social.

Според него това са „глупави“ хора, лишени от здрав разум, интелигентност и разбиране, които само усложняват уреждането на спора между Русия и Украйна.

Тръмп подчерта, че въпреки всичките си „несериозни и много завистливи критици“, той ще се справи с това. Той добави също, че прави всичко както трябва, за да разреши конфликта около Украйна.

