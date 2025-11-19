Експерти: Трябва да питаме бебетата за разрешение, преди да сменим памперсите им...

Може да прозвучи странно за някои родители, но според ново изследване има „по-модерен“ начин да се сменя пелената на новородено. Според експерти по ранно детско развитие в Австралия мокрите пелени вече не са спешна бъркотия, която трябва да бъде свалена от бебешкото дупе на секундата. Напротив — специалистите насърчават майките и бащите да поискат съгласието на бебето, преди да му сменят пелената. Да, правилно прочетохте.

В нов доклад от ноември 2025 г. екипът на Deakin University пише: „В началото на смяната на пелената се уверете, че детето знае какво се случва. Приклекнете до него и кажете: "Имаш нужда от смяна на пелена", после направете пауза, за да може да го осмисли.“

Но странните на пръв поглед препоръки за „почистването на дупето“ — задача, която родителите често искат просто да приключат възможно най-бързо — съвсем не приключват дотук.

Според изследователите следващата стъпка е: „Можеш да кажеш: "Искаш ли да ходиш или да пропълзиш с мен до масата за повиване, или предпочиташ да те нося?“ И да — те напълно игнорират факта, че новородените не могат да водят диалог: „Наблюдавайте мимиката и езика на тялото, за да видите дали разбират какво се случва.“

Какво е "gentle parenting"?

Експертите посочват, че това е начин децата да се учат на съгласие и на разбиране за собствените им тела. За мнозина подобни разговори по време на всяко пишкане и акане попадат в спорната категория на т.нар. "gentle parenting" ("нежен родителски подход") — крайно либерален, антиавторитарен подход към родителството, който поставя емпатията, уважението и комуникацията над правилата и наказанията.

Тази мека стратегия е особено популярна сред поколението Z и милениълите — родители под 46 години. Но онлайн критиците често твърдят, че този подход превръща децата в малки „дяволчета без граници“.

Новото изследване дори препоръчва бебетата да бъдат канени да участват в процеса, с въпроси като: „Можеш ли, моля, да повдигнеш дупето, за да извадя пелената?“ „Тези навици засаждат в детето идеята, че има право да решава какво се случва с тялото му“, уверяват учените, цитирани от New York Post.

Ексцентрични или не, тези съвети получават подкрепа от специалисти.

Специалисти го подкрепят

Детският психолог Ямалис Диас от NYU Langone Health казва пред The Post, че устното включване на бебето в процеса е добра подготовка за бъдещи разговори за телесна автономия — дори ако бебето все още не може да даде „давай пет“ за добре свършена работа.

„Това е по-скоро интегриране на темата за съгласието в родителските практики още от най-ранен етап. Целта е родителите да осъзнаят колко често темата за съгласието възниква в живота на едно дете“, казва Диас.

Колкото по-рано започнат тези разговори, толкова по-добре, допълва тя, за да остане темата „естествена част от общуването през цялото ранно развитие.“

„Така на родителите и децата ще им бъде много по-лесно да говорят за граници и да ги установяват“, казва тя.

Нюйоркската психотерапевтка Лесли Кьопел е съгласна.

„Бебетата не могат да дадат вербално съгласие или отказ, но родителите могат да разказват какво правят. Това изгражда основа за телесна автономия много преди детето да има език“, казва тя пред The Post.

Разбира се, Кьопел подчертава, че разговорите за съгласие с бебета са „символични, а не буквални“.

„Смисълът е в посланието: Ти си важен. Тялото ти е важно. Винаги ще ти казвам какво правя. Това става модел за здравословни граници по-късно“, обяснява тя.

"Децата се учат на безопасност"

Учените от Deakin настояват, че този „нежен“ подход напълно променя начина, по който децата се учат на безопасност.

„Важно е децата да забелязват, когато някой докосва най-интимните им части“, предупреждават те и съветват родителите да не разсейват децата с песни, играчки или дрънкалки по време на смяната на пелената. „Дори в ранна възраст бебетата реагират на последователни вербални сигнали. Затова опитайте да използвате сходен език и установени рутини, които включват детето в разговора“, отбелязват те.

Специалистите дори препоръчват използването на анатомично правилните названия за интимните части — като "вулва", "пенис" и "анус" — по време на смяна и къпане.

„Родителите може да се чувстват неловко и да смятат, че трябва да използват по-бебешки думи. Но правилните термини държат децата в безопасност, защото им позволяват да разкажат на доверени възрастни за преживяванията си“, признават изследователите

Учените подчертават, че целта им не е да натоварят допълнително изморените родители по света.

„Навиците, които описваме, може да изглеждат като още работа към и без това огромния родителски товар. Затова правете ги, когато можете — и бъдете добри към себе си, ако някоя смяна не е перфектен момент за връзка. В крайна сметка — грижите се за малко дете“, признават те.