Слави се обади за оправданата Лена, фалшивия подпис и министър Киро

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе в позиция в социалната мрежа Фуйсбук за оправдаването от Софийски районен съд на Лена Бориславова по случая "Корал".

"На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?", пита на фейсбук страницата си лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Бориславова бе подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението "Да запазим Корал" Атанас Русев. Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър.

Трифонов продължава поста си така: "Затова ще ви цитирам човека с фалшифицирания подпис - Атанас Русев от сдружение „Корал“. Човекът, чийто подпис беше фалшифициран и беше направен опит да му бъде отнето достойнството:

„Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни „държава“? Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен. И това ли решение е било залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер? Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази „държава“. Край на цитата. Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!", заявява Трифонов.

Днес прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориклавова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“, съобщиха от прокуратурата.