Тръмп се надява "Лукойл" да попадне в американски ръце?

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп би предпочела глобалните активи на "Лукойл" да бъдат поети от американска компания, което може да ограничи кръга на потенциалните купувачи. От друга страна "Лукойл" предпочита да продаде всичките си активи, а не на части.

Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co., както и американският гигант в областта на частния капитал Carlyle Group са сред компаниите, проявяващи интерес към международните активи на Lukoil PJSC, чиято продажба се ускори поради санкциите на САЩ, които ще влязат в сила следващия месец.

Според лица, запознати със ситуацията, кандидат-купувачите се редят на опашка, за да разгледат различните части от разрастващия се международен бизнес на руския енергиен гигант, като някои потенциални купувачи проявяват интерес само към конкретни активи.

Но потенциален проблем е, че "Лукойл" предпочита да продаде активите си като един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, разкрива единият от източниците. Това повдига възможността за двуетапен процес, при който един купувач, например финансова компания придобива всички неруски активи на "Лукойл" и след това ги препродава на части с течение на времето.

Ключов детайл в процеса е, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп би предпочела глобалните активи на "Лукойл" да бъдат поети от американска компания, което може да ограничи кръга на потенциалните купувачи, според хора, запознати с въпроса.

"Лукойл" беше се съгласила да продаде цялата си международна дейност на Gunvor Group - сделка, която беше драматично блокирана от САЩ.

Exxon и Chevron проучват участието на "Лукойл" в находището West Qurna 2 в Ирак, заявяват двама от информаторите. Междувременно Adnoc проучва различни активи на "Лукойл", като най-голям интерес представляват дейностите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан, според хора, запознати със ситуацията.

Представителите на Chevron, Exxon, Carlyle и международното инвестиционно подразделение на Adnoc XRG отказаха да коментират. "Лукойл" също не е отговорила на запитването за коментар на Financial Post.