100 години отпразнува Стефан Стефанов от Гоце Делчев, жена му е на 101 г.

100 години отпразнува преди броени дни Стефан Стефанов, който е сред най-възрастните жители на община Гоце Делчев. Той е роден на 16 ноември 1925 година и получи за вековния си юбилей подаръци от ръководството на община Гоце Делчев.

„Вашият личен празник е един прекрасен повод за житейска равносметка, защото Вие сте от хората, които имате с какво да се гордеете - истински боец по дух, активен общественик, достоен човек, работил дълги години за утвърждаване на БЗНС, пример за подражание на млади и стари“, се казва в поздравителния адрес до Стефан Стефанов от кмета на община Гоце Делчев.

И до днес въпреки напредналата си възраст столетникът не пропуска да се информира ежедневно за събитията в страната, като следи новините предимно по радиото. С радост и малко носталгия разказва за отминалите дни в които е бил много активен участник в обществения живот не само на град Гоце Делчев, но и на целия район.

Забележителното е, че само преди няколко месеца съпругата на Стефан Стефанов навърши 101 години, а през януари 2026 г., те ще отбележат 80 години семеен живот. Най-дълголетното семейство на територията на община Гоце Делчев се радва на обич и уважение както от техните деца, внуци и правнуци, така и на цялата общественост.

За да отправят своите най-топли поздрави и пожелания за вековната годишнина, Стефан Стефанов и неговата съпруга бяха посетени от кмета на общината Владимир Москов и заместник-кметовете Валери Сарандев и Богдан Боцев.

„Сигурен съм, че през тези години сте преминали през всякакви житейски изпитания, но сте устояли на всичко и днес сте един прекрасен пример за всички нас - чудесно, сплотено и любящо семейство“, каза кметът Владимир Москов.