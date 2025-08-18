„Хамас” е съгласен с новото предложение за прекратяване на огъня в Газа

„Хамас” заяви, че е приел ново предложение за прекратяване на огъня от посредниците за войната в Газа, но подробностите по предложението остават неясни.
Басем Наим, висш член на политическото бюро на „Хамас”, заяви в социалните медии:
„Движението прие новото предложение от посредниците. Молим се на Бог да угаси огъня на тази война срещу нашия народ.“
Израелски представител заяви пред CNN, че Израел е получил отговора на „Хамас” от посредниците.
Според дипломат, запознат с преговорите, посредниците от Катар и Египет са постигнали пробив, който запазва 98% от последното предложение на американския пратеник Стив Уиткоф, с което Израел вече се беше съгласил. Посредниците са оказали натиск върху Хамас да приеме предложението.
Тази стъпка отваря пътя за постигане на всеобхватно споразумение по най-добрия възможен начин, без да се застрашава живота на заложниците чрез по-нататъшни интензивни военни операции и без да се влошава хуманитарната ситуация за населението на Газа, което и без това страда много, заяви дипломатът.
Предложението предвижда прекратяване на огъня, през което израелските сили ще се прегрупират на линиите, определени в предложението на Уиткоф, а хуманитарната помощ ще продължи да постъпва интензивно, за да задоволи основните нужди на населението в Газа. През този период ще бъде осъществена размяна на редица палестински затворници срещу половината от израелските заложници, държани в Газа.