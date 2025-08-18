IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
„Хамас” е съгласен с новото предложение за прекратяване на огъня в Газа

Израел е получил отговора на „Хамас” от посредниците

18.08.2025 | 20:26 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

„Хамас” заяви, че е приел ново предложение за прекратяване на огъня от посредниците за войната в Газа, но подробностите по предложението остават неясни.

Басем Наим, висш член на политическото бюро на „Хамас”, заяви в социалните медии:

„Движението прие новото предложение от посредниците. Молим се на Бог да угаси огъня на тази война срещу нашия народ.“

Израелски представител заяви пред CNN, че Израел е получил отговора на „Хамас” от посредниците.

Според дипломат, запознат с преговорите, посредниците от Катар и Египет са постигнали пробив, който запазва 98% от последното предложение на американския пратеник Стив Уиткоф, с което Израел вече се беше съгласил. Посредниците са оказали натиск върху Хамас да приеме предложението.

Тази стъпка отваря пътя за постигане на всеобхватно споразумение по най-добрия възможен начин, без да се застрашава живота на заложниците чрез по-нататъшни интензивни военни операции и без да се влошава хуманитарната ситуация за населението на Газа, което и без това страда много, заяви дипломатът.

Предложението предвижда прекратяване на огъня, през което израелските сили ще се прегрупират на линиите, определени в предложението на Уиткоф, а хуманитарната помощ ще продължи да постъпва интензивно, за да задоволи основните нужди на населението в Газа. През този период ще бъде осъществена размяна на редица палестински затворници срещу половината от израелските заложници, държани в Газа.

