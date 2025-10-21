IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша, откараха го с линейка от съда

Заседанието бе прекъснато

21.10.2025 | 20:52 ч. Обновена: 21.10.2025 | 20:52 ч. 6
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов". 

Престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник на обвиняемия, почина от раните си.

Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.

При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете, пише БГНЕС.

