Германски генерал: Европа трябва да направи всичко възможно, за да помогне на Украйна

Докато президентът Тръмп се готви да се срещне с руския президент Владимир Путин през следващите няколко седмици, надявайки се да постигне споразумение за прекратяване на огъня, което Москва многократно отхвърля, висш германски генерал заяви, че ако Русия не бъде спряна в Украйна, демокрацията и върховенството на закона в останалата част на Европа ще бъдат изложени на сериозен риск.

"Единствената причина Путин да спре е, ако бъде спрян", каза генерал-лейтенант Александър Солфранк, а това изисква натиск. Залозите в Украйна са фундаментални, каза той,"ако искаме да запазим мира и свободата си и искаме да запазим политическите си системи, демокрациите си, плурализма си, федералните си структури и всичко, което имаме."

Генерал Солфранк е командир на съвместното командване на силите на германската армия – оперативните ѝ сили на място – а Германия е най-големият поддръжник на Украйна в Европа. Той е имал подобна длъжност в НАТО и по-рано се е сражавал в Афганистан като командир на сили за бързо реагиране, в които са участвали сериозни действия. Миналата седмица той даде интервю в щаба си в Берлин.

Докато Тръмп отново се опитва да убеди Путин да сключи прекратяване на огъня в Украйна, което Русия не иска без значителни териториални отстъпки от страна на Украйна, генерал Солфранк заяви, че постиженията на следвоенния свят са изложени на риск, ако Русия надделее в Украйна, пише NYT.

Периодът след края на Втората световна война е свидетел на триумфа на закона над властта в Германия и по-общо в Централна и Източна Европа, каза той. "Ако Русия успее, тогава тези постижения на закона, на правото над силата, са приключили", каза той. "Трябва да подкрепим Украйна с всичко необходимо, с всичко необходимо, за да намали руския натиск."

Като неполитически военен командир, той не би спекулирал как Тръмп би могъл да помогне на този процес допълнително или как американските крилати ракети „Томахоук“ биха могли да повлияят на войната. В петък, след като разговаря с Путин предния ден, Тръмп сякаш се отдръпна, докато се срещаше с президента на Украйна Володимир Зеленски, относно идеята за предоставяне на ракетите на Украйна. Отказът на Тръмп досега да окаже какъвто и да е натиск върху Путин е тема на неговото президентство, колкото и да би искал убийствата да спрат.

Проблемът за европейците е, че те са поели безсрочен ангажимент да подкрепят Украйна, без да имат собствена очевидна стратегия за прекратяване на войната, поне не без американски натиск върху Русия. А руснаците, каза генералът, вече „възстановяват и преструктурират сухопътните си сили, дори докато атакуват Украйна, и също така непрекъснато се учат“.

На фронтовата линия в Украйна съществува ефективна патова ситуация, като нито една от страните не успява да спечели голяма територия във война с тежки боеприпаси и все по-усъвършенствани дронове. Лятната офанзива на Русия не донесе много ползи. Вместо това и двете страни се опитват да повредят гражданската инфраструктура на другата с ракети с по-голям обсег и дронове: за Русия - украинските енергийни и отоплителни централи; за Украйна - руските рафинерии и тръбопроводи.

„Войната, разбира се, е силно условна, но фронтовата линия остава доста статична“, каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор, който често пътува до фронтовите линии в Украйна. „Нито руските, нито украинските сили вероятно ще постигнат пробив през следващите шест месеца“, каза той. „Руснаците нямат оперативни възможности да се възползват от евентуални прекъсвания на линията, а украинската страна няма достатъчно човешка сила.“

Според британското министерство на отбраната, Русия е завзела значително по-малко територия от Украйна миналия месец, отколкото през август - около 250 квадратни километра (96,5 квадратни мили) в сравнение с 465 квадратни километра, съобщи министерството миналия четвъртък.

След като Тръмп вече не предоставя финансова помощ на Украйна, а само предлага да продава американски оръжия на европейци, които да ги доставят на Киев, европейците се борят за пари.

С изключение на Германия, основните европейски страни имат висок дълг и малко място в бюджетите си за допълнителни разходи за Украйна, освен това, което НАТО сега изисква от тях. Французите имат проблеми с приемането на какъвто и да е бюджет.

Така че Европейската комисия в Брюксел се опитва да измисли законни начини за използване на 220-те милиарда евро (257 милиарда долара) от замразени руски активи в Европа като форма на обезпечение за безлихвен заем за Украйна - 140 милиарда евро (163 милиарда долара) за отбрана, предположи канцлерът на Германия Фридрих Мерц.

Предложеният заем ще бъде гарантиран първоначално от държавите-членки на Европейския съюз, а по-късно ще бъде подкрепен от бюджетни средства на ЕС (от следващия дългосрочен бюджетен цикъл след 2028 г.). Парите ще бъдат използвани както за закупуване на оръжия от Европа и Съединените щати, така и за инвестиции в разрастващата се оръжейна промишленост на Украйна.

Но засега идеята се среща против Белгия, която държи по-голямата част от замразените активи и се страхува от правна отговорност, както и Европейската централна банка, която се опасява от щети за еврото.

На среща на министрите на отбраната на НАТО и Европа миналата седмица беше изчислено, че Украйна ще се нуждае от около 120 милиарда долара само през следващата година.

Миналата седмица Европейската комисия публикува неясна Пътна карта за отбранителна готовност до 2030 г. В нея се казва, че дотогава „Европа се нуждае от достатъчно силна европейска отбранителна позиция, за да възпира надеждно противниците си, както и да реагира на всякакви агресии“. По-специално, в нея се казва, че „милитаризирана Русия представлява постоянна заплаха за европейската сигурност в обозримо бъдеще“.

Мерц заяви, че възнамерява да изгради „най-голямата конвенционална армия в Европа“ – значителна задача, включваща много повече от увеличаване на броя на войниците.

Генерал Солфранк заяви, че целта е да се постигне „kriegstüchtig“ или пълна „военна годност“ до 2029 г. За Германия, според него, основните проблеми са увеличаването на въоръжените ѝ сили от сегашните 182 000 на 260 000, с допълнителни 200 000 обучени резервисти; изграждането на по-добри и по-бързи връзки между технологиите и военната промишленост; и намаляването на бюрокрацията за получаване на модерно оборудване.

„Лесно е да се намали, ние имаме голям опит в намаляването“, каза той с гримаса. Изграждането на необходимото „е огромна задача“.

Въпросът с персонала е от решаващо значение. Германското правителство обсъжда нова версия на наборната военна служба, която се фокусира върху привличането на доброволци, преди да се прибегне, ако е необходимо, към задължителна служба. Генерал Солфранк обаче изрази увереност, че ново поколение млади германци, предвид нахлуването в Украйна, разбира, че Русия представлява ясна и непосредствена опасност и трябва да бъде възпряна.

Когато се присъединява към армията през 1986 г., по време на Студената война, ставайки командир на взвод на бронирана пехота, „знаехме точно къде да се защитаваме и какво да правим“, казва генерал Солфранк.