Какво да ядем, за да облекчим запекa?

Съветите на специалисти

22.10.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Хроничният запек засяга около 16% от възрастните по света, а запекът е причината за почти 2,5 милиона посещения при лекар в САЩ годишно, според Американския колеж по гастроентерология.

Как можете да облекчите хроничния запек с подходящи храни?

Започнете с правилна диета

  • Добавете фибри, под форма на добавка

Повече от 10 грама фибри, като псилиум, на ден могат да подобрят честотата и консистенцията на изпражненията и да помогнат за намаляване на напъването. Добавките на базата на фибри трябва да се въвеждат бавно, а дозата постепенно да се увеличава. 

  • Приемайте пробиотици

Някои щамове пробиотици, включително B. lactis и Bacillus coagulans Unique IS2, могат да помогнат на някои хора със симптоми на хроничен запек. Ако приемат такъв, пациентите трябва да приемат добавка по свой избор и да следват инструкциите на производителя в продължение на поне четири седмици.

  • Хапвайте киви

Консумацията на три кивита дневно може да помогне за подобряване на честотата на изхожданията, но не и на консистенцията. 

Източник: Какво да ядем, за да облекчим хроничния запек според специалисти

