В кадър: Радев държи на думата си, и днес е в "Шкода"-та на Деси

Румен Радев продължава да държи на думата си, като и днес пристигна с автомобила "Шкода", собственост на Деси Радева, за за церемонията по посрещане на унгарския президент пред Паметника на Незнайния воин.

Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски" в София. Държавният глава на Унгария Тамаш Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Предстои двамата президенти да се срещнат „на четири очи" на „Дондуков" 2, след което са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави. След това Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

Сред темите на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

Радев се качи на личния си автомобил, след като Народното събрание забрани на администрацията му да използва коли на НСО. В знак на съпричаност президентът обяви, че и той няма да се възползва от превозните средства на НСО.