Украйна имаше план как да се ангажира с Тръмп, но тогава Путин се обади...

Президентът Володимир Зеленски, неговият екип и съюзници работят от месеци, за да привлекат американския президент Доналд Тръмп на страната на Украйна.

Дни преди Зеленски да пристигне във Вашингтон, за да се срещне с Тръмп на 17 октомври, двамата лидери разговаряха два пъти по телефона, което подхранваше надеждите, че посещението ще донесе осезаеми резултати. Тръмп публично се изказа относно трансфера на крилати ракети "Томахоук“ с голям обсег.

След това се обади Владимир Путин.

Разговорът между президентите на САЩ и Русия ефективно провали срещата във Вашингтон и очакванията, които дойдоха с нея, според два източника, пряко запознати със ситуацията.

"(Путин се обади на Тръмп) заради ракетите“, каза Зеленски по време на среща при закрити врата с журналисти. "Според мен (Тръмп) не иска ескалация с руснаците, докато не се срещне с тях", споделил е тогава Зеленски, цитиран от Kyiv Independent.

Според украинския президент някои европейски страни също притежават ракети "Томахоук“ и ако САЩ дадат зелена светлина, те биха могли да продължат с доставката им на Киев.

В публикация в социалните мрежи Тръмп обяви планове за друга среща на върха на високо ниво с Путин в Будапеща, столицата на правителството на премиера Виктор Орбан. Зеленски е скептичен относно мястото, но остава отворен за участие в преговорите, ако бъде официално поканен.

"Сега сме в момент, в който американският президент дава на Путин още един шанс“, каза Зеленски пред журналисти.

След напрегната среща с украинския президент, продължила над два часа, Тръмп изглежда отново е променил тона си.

"Те трябва да спрат там, където са“, написа Тръмп след разговорите.

Украинският президент интерпретира този разговор като "положително послание, при условие, че всички страни са на едно мнение за това какво се има предвид“.

Според съобщенията Путин е повторил пред Тръмп по време на неотдавнашния разговор исканията си Украйна да предаде Донецка област – обсаден източен регион, около 70% от който сега е окупиран от Русия. Руският президент твърди, че е сигнализирал, че може да се откаже от части от Запорожка и Херсонска области, и двете частично окупирани от Москва.

Въпреки това, Зеленски заяви, че не е ясно какво всъщност предлага Русия. Той добави, че ако Русия достигне административните граници на Донецка област, Путин ще го представи като "победа във войната“.

След сблъсъка в Овалния кабинет през февруари отношенията между Киев и Вашингтон се подобриха. Въпреки това, трайната слабост на Тръмп към Москва, въпреки продължаващите бомбардировки на Украйна, продължава, съобщиха хора, близки до украинския президент, пред Kyiv Independent.

"Путин не иска да говори за нищо с Украйна и Зеленски, освен за големи отстъпки“, казва източник, близък до президента и добавя: "Той не се е съгласил на директна среща със Зеленски.“

Зеленски каза, че е имало "по-конструктивно“ взаимодействие със САЩ по някои въпроси. На въпроса дали Украйна планира да промени подхода си към Тръмп, той отговори, че Путин, подкрепен от огромни икономически ресурси, се отнася към Русия като към "лична собственост“, добавяйки, че "няма да продава Украйна“.

"Путин иска пълна окупация на Украйна и използва инструменти, просто за да поддържа тази несигурност, за да не бъдат наложени санкции, за да не продължи Тръмп с вторични санкции", споделя Зеленски.

Източник, близък до президента, каза, че те вярват, че Тръмп иска да сложи край на войната на Русия с Украйна.

"Тръмп иска да сложи край на това, но (за тях) просто изглежда по-евтино да го прекратят за сметка на Украйна“, на мнение е източникът.