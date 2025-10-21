Най-малко 35 загинали при експлозия на цистерна в Нигерия

Цистерна с гориво се е преобърнала и е експлодирала днес в северния нигерийски щат Нигер. В инцидента са загинали най-малко 35 души, съобщи Федералната служба за безопасност на движението по пътищата, цитиран от Ройтерс.

Превозното средство е излязло от пътя и преобръщането си е разляло бензин, който се е възпламенил малко след това. В инцидента е имало и ранени, които са били откарани в близка болница.

Подобни инциденти са често срещани в африканската държава, където петролните продукти се транспортират по шосе поради ограничената тръбопроводна инфраструктура, отбелязва Ройтерс. Зле поддържаните пътища, осеяни с дупки, допринасят за чести катастрофи, които отнемат живота на десетки хора годишно, пише БТА.