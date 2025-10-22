Стана ясно защо са се разделили Том Круз и Ана де Армас

През миналата седмица стана ясно, че Том Круз и Ана де Армас са се разделили. Сега източник разкрива защо 37-годишната актриса и 63-годишният актьор са решили да прекратят романтичните си взаимоотношения. Явно звездите са решили, че е по-добре нещата между тях да са чисто професионални.

Двамата участват заедно във фирма "Deeper".

"Като във всеки добър филм, всичко свършва, и това се случи за Том и Ана. Те се събраха, за да видят дали ще са способни да работят заедно и това се разви в нещо повече, което никой от тях не очакваше. Те накрая осъзнаха, че трябва да запазят нещата професионални, защото те не успяха да осъзнаят как да са двойка и искаха да спасят бъдещето на тяхното приятелство и техния филм", коментира източник на "Daily Mail".

